Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali sieht nach dem Debakel in Thüringen die Demokratie in Gefahr. Im "ntv Frühstart" warnt sie, die AfD könne für CDU und FDP Koalitionspartnerin werden.

Die Co-Fraktionschefin der Linken im Bundestag, Amira Mohamed Ali, sorgt sich um die Demokratie in Deutschland. Sie befürchte, "dass die AfD jetzt langsam Koalitionspartnerin werden kann für CDU und FDP, auch in anderen Bereichen. Ich hoffe es nicht, aber hier ist ja etwas geschehen, was in der Nachkriegszeit erstmalig passiert ist, und es gibt immer ein erstes Mal", sagte Mohamed Ali im "ntv Frühstart". "Ich hoffe, es gibt kein zweites Mal, aber plötzlich ist so eine Möglichkeit da, die vorher undenkbar gewesen ist."

Laut Mohamed Ali lehnt die Linke nicht grundsätzlich alle Gespräche oder jede Kooperation mit der CDU ab. "Das sagen wir ausdrücklich nicht, sondern wir sind grundsätzlich gesprächsbereit, das ist auch Bodo Ramelow in Thüringen gewesen", so Mohamed Ali. Wäre die Linke in einer vergleichbaren Situation vor die Entscheidung gestellt, als Linkspartei die CDU mit an die Macht zu wählen, wollte die Fraktionschefin das "ausdrücklich" nicht ausschließen. "Man muss eben sehen, dass man in einer Demokratie entsprechende Mehrheiten gewinnen kann, aber das muss man von Fall zu Fall sehen."

Es müsse in einer Demokratie möglich sein, "dass alle demokratischen Parteien miteinander reden und auch in einzelnen Punkten miteinander abstimmen, und nicht aus Prinzip sagen: Auch wenn es ein guter Vorschlag ist, machen wir das nicht, weil es von der falschen Partei kommt", sagte Mohamed Ali. Die Prinzipienreiterei müsse man überwinden, "damit wir in der Demokratie vernünftige Handlungsfähigkeit bekommen, und die CDU zeigt ja auch, wo das hingeführt hat, wenn man so borniert bleibt".

Was nun geschehen müsse, sei, "dass Bodo Ramelow jetzt erstmal zum Ministerpräsidenten gewählt wird, und wir brauchen dringend Neuwahlen. Das hat ja sogar Christian Lindner an der Stelle, finde ich, richtig gesagt. Die Wählerinnen und Wähler in Thüringen müssen die Gelegenheit haben, diese Situation neu zu bewerten". Das heiße, Deutschland brauche möglichst schnell Neuwahlen.