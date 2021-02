Wo steht Deutschland in der Pandemie? Nach wochenlangem Lockdown ist der Rückgang der Fallzahlen erlahmt. Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler sehen einen möglichen Zusammenhang mit der Ausbreitung gefährlicher Mutationen. Beim geplanten Öffnen sei daher Vorsicht geboten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat den Anstieg des Anteils der Coronavirus-Mutationen in Deutschland als "besorgniserregend" bezeichnet. Die Entwicklung der Neuinfektionszahlen der vergangenen Tage habe gezeigt: "Das Virus gibt nicht einfach auf", sagte der CDU-Politiker bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Präsidenten des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Spahn folgerte aus den Entwicklungen, dass Lockerungsschritte nur sehr vorsichtig unternommen werden können: "Wir müssen beim Öffnen sehr behutsam und umsichtig vorgehen."

Spahn bezeichnete den Fortgang der Impfkampagne in Deutschland als "gute Nachricht". Sie gehe "immer schneller" vonstatten. Spahn betonte: "Wir haben drei sichere und wirksame Impfstoffe, die zugelassen sind in der EU." In den vergangenen Tagen hatte es Diskussionen über Wirksamkeit und Nebenwirkungen des Vakzins des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca gegeben.

Im Zusammenhang mit der Einführung kostenloser Schnelltests für alle Bundesbürger ab März bereitete der Gesundheitsminister auf mögliche Engpässe zu Beginn des Programms vor. Zudem bekräftigte Spahn, dass voraussichtlich ab Mitte März Laienselbsttests verfügbar gemacht werden sollen. Diese seien dann auch im Einzelhandel erhältlich.

RKI-Chef Wieler sagte, die Entwicklung der Corona-Neuinfektionen deute darauf hin, dass Deutschland an einem "Wendepunkt" stehen könne. "Es sieht im Moment so aus, als steuerten viele Bundesländer auf ein Plateau zu." Diese Plateau sei jedoch noch immer viel zu hoch.

Die Gründe dafür seien noch nicht sicher. Möglicherweise spiele die stärkere Verbreitung der Coronavirus-Varianten wie etwa B.1.1.7 eine Rolle. Die sogenannte britische Mutation sei ansteckender und "wahrscheinlich auch noch gefährlicher" als die Ursprungsvariante. Die Pandemiebekämpfung werde damit schwieriger. Wieler sagte: "Doch wir brauchen uns nicht entmutigen zu lassen." Der RKI-Chef mahnte zur Einhaltung der Corona-Maßnahmen sowie zur Befolgung der Hygieneregeln.