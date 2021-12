Nord Stream 2 ist nach wie vor umstritten, nicht zuletzt wegen des russischen Truppenaufmarschs an der Grenze zur Ukraine.

Der transatlantische Streit um Nord Stream 2 geht in eine neue Runde. Der Republikaner Ted Cruz setzt eine Abstimmung im Senat durch, mit der neue Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline in Kraft treten könnten. Dafür gibt Cruz eine Blockade an anderer Stelle auf.

Der US-Senat wird im Januar erneut über mögliche Sanktionen gegen die Gaspipeline Nord Stream 2 abstimmen. Die Abstimmung hat der republikanische Senator Ted Cruz durchgesetzt. Im Gegenzug beendet er seine Blockade bei mehreren Personalentscheidungen der Regierung von US-Präsident Joe Biden, wie das Nachrichtenportal "The Hill" berichtete.

Der Kompromiss zwischen Cruz und dem Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, wurde demnach in einer nächtlichen Sitzung geschlossen. Die Abstimmung soll vor dem 14. Januar stattfinden. Um die Sanktionen zu beschließen, wird eine Mehrheit von 60 Stimmen benötigt. Im Senat sitzen derzeit 50 Demokraten und 50 Republikaner. Bei einem Patt gibt die demokratische Vizepräsidentin Kamala Harris den Ausschlag.

Das Gaspipeline-Projekt Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland stößt in den USA schon länger auf scharfe Kritik. Washington sieht darin einen weiteren Schritt zur Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen. Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass die USA gleichzeitig versuchen, eigenes Gas in Europa zu verkaufen.

US-Präsident Biden und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hatten im Sommer den langjährigen Streit um Nord Stream 2 eigentlich beigelegt. Präsident Biden setzte die bestehenden Sanktionen gegen das Projekt aus, im Gegenzug verpflichtete sich Deutschland etwa, auch die Interessen der Ukraine, durch die bisher ein Großteil der russischen Gaslieferungen nach Westeuropa läuft, zu schützen. In den Augen Washingtons geht die Ausarbeitung der Details der Vereinbarung aber zu langsam voran.

Druckmittel gegen Truppenaufmarsch

Zudem gab es vor allem bei den Republikanern Kritik an Bidens Einlenken. So forderte Senator Cruz immer wieder Sanktionen gegen Russland. Um Druck auf die US-Regierung auszuüben, blockierte er die Bestätigung des Senats für Dutzende Kandidaten der US-Regierung für Posten in Behörden und Botschaften. Sollte Cruz' Gesetz im Januar durch den Senat beschlossen werden, könnte Biden diese nicht mehr einfach außer Kraft setzen.

Nord Stream 2 ist fertiggestellt. Es fehlt allerdings noch die Betriebserlaubnis. Das entsprechende Verfahren der deutschen Behörden liegt aus formalen Gründen derzeit auf Eis. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wird es vor dem Sommer keine endgültige Entscheidung dazu geben.

Die Gaspipeline wurde zuletzt immer wieder auch als Druckmittel gegen den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine genannt. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck schloss zuletzt im Falle einer Eskalation der Lage einen Stopp der Gaspipeline nicht aus. "Eine andere Frage ist, was passiert, wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine weiter verletzt und die Lage eskaliert", sagte er der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Jede weitere militärische Aggression könne nicht ohne scharfe Konsequenzen bleiben. "Da kann es keine Denkverbote geben." Geopolitisch sei die Pipeline schon immer ein Fehler gewesen, so Habeck. "Alle europäischen Länder, außer Deutschland und Österreich, waren immer dagegen." Dagegen hatte sich Kanzler Olaf Scholz dagegen ausgesprochen, die Betriebserlaubnis für die Pipeline und den russischen Truppenaufmarsch zu verbinden.