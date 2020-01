Die gezielte Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die USA könnte fatale Folgen haben. Die Sorge vor einer neuen Eskalation im Nahen Osten wächst. Während der Iran den USA mit Rache droht, kündigt Washington an, seine Truppen in der Region zu verstärken.

Die USA entsenden Tausende zusätzliche Soldaten in den Nahen Osten, nachdem sich der Konflikt mit dem Iran zugespitzt hat. Ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums sagte, es würden zwischen 3000 und 3500 Soldaten in die Region geschickt. Der "Washington Post" zufolge sollen die Truppen zunächst in Iraks Nachbarland Kuwait stationiert werden. International wächst die Sorge vor einer Gewalt-Eskalation in Nahen Osten, nachdem die USA den iranischen General Kassem Soleimani durch einen Drohnenangriff getötet haben. Der Iran drohte mit Vergeltung, wie auch mit Teheran verbündete Milizen.

Aus Regierungskreisen in Washington hieß es, dies sei eine Vorsichtsmaßnahme angesichts einer verstärkten Bedrohung für amerikanische Kräfte in der Region. Die Truppen der 82. Luftlandedivision würden sich den rund 750 Soldaten anschließen, die in den vergangenen Tagen schon nach Kuwait geschickt worden seien. Die US-Streitkräfte sind derzeit mit rund 5000 Soldaten im Irak vertreten und haben Tausende weitere Truppen in anderen Ländern der Region wie in Bahrain und in Saudi-Arabien.

US-Außenminister Mike Pompeo erklärte, die USA seien nach wie vor um "Deeskalation" im Nahen Osten bemüht. Das habe Pompeo in einem Telefonat mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow klargemacht, erklärte das Außenministerium. Pompeo habe betont, der Luftangriff auf Soleimani in Bagdad sei ein Akt der Selbstverteidigung gewesen, um bevorstehende Aktionen der Iraner abzuwenden, hieß es weiter.

Russland ist mit Truppen unter anderem in Iraks Nachbarland Syrien vertreten, wo ebenfalls US-Truppen und vom Iran unterstützte Kräfte aktiv sind. Lawrow warnte nach Angaben seines Ministeriums, das Vorgehen der USA könne schwerwiegende Konsequenzen für den Frieden und die Stabilität in der Region haben. Moskau habe Washington nachdrücklich aufgefordert, es solle nicht versuchen, seine Ziele auf internationaler Ebene mit illegitimen Methoden durchzusetzen, hieß es. Stattdessen sollten Probleme am Verhandlungstisch gelöst werden.

Der einflussreiche Kommandeur der berüchtigten Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Drohnenangriff unweit des Flughafens von Bagdad getötet worden. Getötet wurde auch der irakische Milizenführer Abu Mehdi al-Muhandis, die Nummer zwei der pro-iranischen Hasched-al-Schaabi-Milizen.