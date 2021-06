Zeichen der Entspannung: Russland und die USA wollen ihre jeweiligen Botschafter wieder in die Hauptstädte des jeweils anderen Landes senden. Zudem wollen beide Seiten bei vielen anderen Konfliktthemen wieder in Gespräche eintreten.

Nach monatelangen Spannungen kehren die zwischenzeitlich abgezogenen Botschafter Russlands und der USA an ihren jeweiligen Einsatzort zurück. "Sie werden an ihren Arbeitsplatz zurückkehren", sagte der russische Staatschef Wladimir Putin nach seinem Gipfeltreffen mit US-Präsident Joe Biden in Genf. Zum genauen Zeitplan könne er noch keine Angaben machen.

Das Gespräch mit Biden sei "konstruktiv" verlaufen. Zudem habe man vereinbart, in vielen weiteren Feldern im Gespräch zu bleiben.

