Mit kleinen Drohnen kann die Ukraine im russischen Angriffskrieg bereits aufwarten. Nun könnte bald ein echtes Schwergewicht der unbemannten Luftfahrzeuge dazukommen. Einem Bericht zufolge wollen die USA "Gray Eagle"-Drohnen liefern - die mit deutlich mehr Feuerkraft ausgestattet sind.

Der ukrainischen Armee steht wohl künftig eine neue nützliche Waffe im Kampf gegen die russische Invasion zur Verfügung. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge plant die US-Regierung, der Ukraine vier waffenfähige Drohnen vom Typ MQ-1C "Gray Eagle" zu verkaufen. Die Agentur beruft sich auf drei mit der Situation vertraute Personen. Das unbemannte Luftfahrzeug kann mit bis zu acht Hellfire-Raketen ausgestattet werden.

Der Verkauf der von General Atomics hergestellten Drohnen könnte immer noch durch den Kongress blockiert werden, so die Quellen. Das Risiko einer politischen Kehrtwende in letzter Minute bestehe ebenfalls, da der Plan im Pentagon seit mehreren Wochen geprüft wird. Die Ukraine hatte die Drohnen bereits Ende April angefragt. Die Regierung von Präsident Joe Biden will den Kongress in den kommenden Tagen über den möglichen Verkauf an die Ukraine informieren.

Die Ukraine hat mehrere Typen kleinerer Drohnen mit geringerer Reichweite gegen die russischen Streitkräfte und zur Aufklärung eingesetzt. Dazu gehören die RQ-20 Puma AE von AeroVironment und das türkische Bayraktar-TB2. Ebenfalls von AeroVironment und in der Ukraine im Einsatz ist die "Switchblade"-Drohne, die mit einem Gefechtskopf ausgestattet ist und feindliche Ziele ausschalten kann.

Die "Gray Eagle"-Drohne stellt allerdings einen größeren Technologiesprung dar, da sie 30 oder mehr Stunden fliegen und riesige Mengen an Daten für Aufklärungszwecke sammeln kann. Es handelt sich um die Weiterentwicklung der "Predator"-Drohne, die auch von der US-Armee eingesetzt wird. In der Ukraine wäre die "Gray Eagle"-Drohne das erste fortschrittliche wiederverwendbare US-System, das auf dem Schlachtfeld gegen Russland zum Einsatz kommt.

Ausbildung könnte Wochen dauern

Die MQ-1C "Gray Eagle" ist, was die Munition angeht, deutlich variabler als die Bayraktar-TB2. Die ukrainischen Bayraktars sind mit 22 Kilogramm schweren MAM-L-Raketen aus türkischer Produktion ausgerüstet, die etwa halb so schwer sind wie eine Hellfire-Rakete.

Die Ausbildung an dem von General Atomics hergestellten Drohnensystem dauere in der Regel Monate, sagte der Drohnenexperte Dan Gettinger gegenüber Reuters. Laut Reuters-Quellen gebe es aber bereits einen Plan, erfahrene ukrainische Drohnenpiloten in nur wenigen Wochen auszubilden.

Die USA hatten zuletzt angekündigt, nach anfänglichem Zögern Mehrfachraketenwerfer des Typs HIMARS an die Ukraine liefern. US-Präsident Biden forderte Kiew aber auf, diese Waffen nicht für Angriffe auf russisches Gebiet einzusetzen. Der Kreml verurteilte die Ankündigung der US-Waffenlieferung umgehend.