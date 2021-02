In einem Brief bittet Olaf Scholz die US-Regierung um einen Verzicht auf die Sanktionen gegen Nord Stream 2. Das Brisante: Als Gegenleistung bietet der Finanzminister an, den Import von US-Gas mit einer Milliarde Euro zu fördern. Die Deutsche Umwelthilfe ist entsetzt und veröffentlicht nun das Schreiben.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat ein geheimes Schreiben von Bundesfinanzminister Olaf Scholz veröffentlicht, in dem der SPD-Politiker den USA im vergangenen Jahr Milliardenzahlungen im Gegenzug für einen Verzicht auf Sanktionen gegen die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 in Aussicht gestellt haben soll. In dem Brief bietet Scholz demnach an, den Import von Fracking-Gas aus den USA mit einer Milliarde Euro aus deutschen Steuermitteln zu fördern.

Über das Schreiben von Scholz an seinen damaligen US-Amtskollegen Steven Mnuchin, von dem die DUH nun eine Kopie ins Internet stellte, hatte im vergangenen September bereits "Die Zeit" berichtet. Die Bundesregierung lehnte es jedoch bisher ab, den Brief zu veröffentlichen oder auch nur seine Existenz zu bestätigen. Auf Nachfrage von ntv.de zur Echtheit des Papiers verwies ein Sprecher des Bundesfinanzministeriums darauf, dass sich das Ministerium grundsätzlich nicht zu vertraulichen Kontakten zur US-Regierung äußere. "Um den angebotenen Geheimdeal endlich eindeutig belegen zu können, hat sich die DUH zur Veröffentlichung des ihr inzwischen vorliegenden Originaldokuments entschieden", begründete die Umweltorganisation nun ihr Vorgehen.

USA verhängten Sanktionen

Das von der DUH veröffentlichte Schreiben besteht aus einem kurzen, persönlich gehaltenen Anschreiben an den Finanzminister der US-Regierung von Präsident Donald Trump zu "drei Säulen", die aus Sicht des SPD-Kanzlerkandidaten für eine Verständigung über Flüssiggasimporte, europäische Energiefragen sowie Nord Stream 2 eine Rolle spielen sollten. Angefügt ist ein längeres sogenanntes "Non-Paper", also ein Geheimpapier, in dem dies näher erläutert wird.

Darin bietet Scholz an, staatliche Unterstützung für den Bau von Flüssiggasterminals an der deutschen Nordseeküste um eine Milliarde Euro aufzustocken, um Gasimporte aus den USA zu erleichtern. Zugesagt wird zudem deutsche Unterstützung für die Sicherung russischen Gastransits durch die Ukraine und die Versorgungssicherheit Polens und weiterer Staaten. Im Gegenzug sollten die USA auf Sanktionen gegen die Pipeline Nord Stream 2 von Russland nach Deutschland verzichten - was die USA dann allerdings nicht taten.

DUH kritisiert Scholz scharf

DUH-Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner warf Scholz einen "schmutzigen Deal" zu Lasten Dritter und für "den Import von schmutzigem Fracking-Gas" vor. "Klimaschutz ist für den Vizekanzler offenbar nur ein Lippenbekenntnis, das diesem Doppel-Deal zugunsten der Gaslobby willfährig geopfert wird", kritisierte er weiter.

"Die Bundesregierung opfert den Klimaschutz den fossilen Gasprojekten", erklärte auch der DUH-Klimaexperte Constantin Zerger. Sie versuche "ein extrem umwelt- und klimaschädliches Projekt abzusichern, in dem sie Geld der Steuerzahler verschwendet und damit noch mehr umwelt- und klimaschädliche Erdgas-Infrastruktur baut". Dieser "Deal" würde demnach zu einem CO2-Ausstoß von 130 Millionen Tonnen führen.