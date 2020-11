Das Bild ist ein Ausschnitt eines Videos, das am Abend in Wien mit einem Handy gedreht wurde. Es zeigt einen Mann, der in der Innenstadt mit einem Gewehr schießt. Ob es sich dabei um Kujtim Fejzulai handelt, ist noch unklar.

Er wollte nach Syrien ausreisen, um sich dem IS anzuschließen - und war deswegen vorbestraft und in Haft. Der 20-jährige Täter von Wien stand seither im Fadenkreuz des Geheimdienstes. Einen Anschlag trauten ihm die Behörden einem Bericht zufolge aber nicht zu.

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt geht die Polizei weiterhin von mehreren Tätern aus, nach denen gefahndet wird. Ein Angreifer allerdings wurde in der Nacht von Polizisten erschossen. Zumindest über ihn werden allmählich Details bekannt.

Österreichischen Medienberichten zufolge handelt es sich dabei um den 20-jährigen Kujtim F., der den Behörden bekannt war. Demnach war F. wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorbestraft. Wie der österreichische Innenminister Karl Nehammer der Nachrichtenagentur APA sagte, sei er zweifelsfrei ein Anhänger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) gewesen. Er habe in der Vergangenheit versucht, nach Syrien auszureisen, um sich den Terroristen anzuschließen und sei infolgedessen am 25. April 2019 zu 22 Monaten Haft verurteilt worden. Demzufolge wurde er jedoch bereits am 5. Dezember vorzeitig entlassen, da er als junger Erwachsener Privilegien des Jugendgerichtsgesetzes genoss.

F. hatte den Angaben zufolge die Staatsbürgerschaft von Österreich und der Republik Nordmazedonien. Ob er einen oder mehrere Komplizen hatte, ist unklar. Der 20-Jährige hatte nahe der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt um sich geschossen, dabei mindestens vier Menschen getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt. Es kamen ein älterer Mann, eine ältere Frau, ein junger Passant und eine Kellnerin ums Leben, wie Kanzler Sebastian Kurz am Dienstag sagte. Mindestens sieben Menschen seien "in kritischem, lebensbedrohlichem Zustand", sagte eine Klinikverbandssprecherin.

Nehammer bestätigte außerdem, dass F. vor der Tat auf seinem Instagram-Account ein Foto veröffentlichte, das ihn mit zwei Schusswaffen und einem langen Messer zeigte. Dabei dürfte es sich um die Waffen handeln, die F. auch bei dem Anschlag verwendete. Auf dem Instagram-Foto sind neben dem Messer ein Sturmgewehr vom Typ AK-47 und eine Pistole zu erkennen. Laut Polizei wurden bei dem Anschlag eine "automatische Langwaffe" und eine "Faustfeuerwaffe" verwendet. Der Täter unterschrieb das bei Instagram veröffentlichte Foto mit einem Treueschwur auf den Anführer des IS.

Der Tageszeitung "Falter" zufolge wurde F. im Jahr 2000 in Wien geboren. Seine Eltern seien in Sachen Islamismus unauffällig. Nach seinem Ausreiseversuch nach Syrien habe er mit 90 anderen Islamisten unter Beobachtung des österreichischen Geheimdienstes gestanden, so das Blatt. Den Angaben zufolge hätten ihm die Behörden aber nicht zugetraut, dass er in Wien einen Terroranschlag planen oder durchführen würde. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte im ORF, die Tat sei sehr professionell vorbereitet worden. Innenminister Nehammer sagte, der Täter habe "Panik" verbreiten wollen.