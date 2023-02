Die Washington Capitals müssen erstmal ohne seinen eigentlich unverzichtbaren Superstar Alexander Owetschkin auskommen. Die russische NHL-Legende pausiert, weil es einen Krankheitsfall in seiner Familie gibt. Der Klub verspricht dem 37-Jährige Unterstützung.

Wegen einer Familienangelegenheit steht Russlands Eishockeystar Alexander Owetschkin den Washington Capitals in der NHL auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung. Grund ist eine Erkrankung in der Verwandtschaft, nähere Informationen gaben Klub und Spieler nicht preis.

"Das Leben ist manchmal hart. Wenn es um deine Familie und deine Eltern geht, ist das wichtig", sagte Caps-Trainer Peter Laviolette: "Wir werden ihn unterstützen. Ich sehe nicht, dass er in naher Zukunft zu uns zurückkehrt." Washington spielt am Samstag in Raleigh unter freiem Himmel gegen Gastgeber Carolina Hurricanes. Owetschkin dürfte das Spiel der Stadium Series verpassen.

Owetschkin hat 32 Saisontreffer erzielt und ist bislang bester Torjäger der Capitals. Mit insgesamt 812 Toren jagt der 37-Jährige weiter den NHL-Rekord des legendären Wayne Gretzky (894). Der russische Superstar war erst Mitte Dezember in einen exklusiven Kreis aufgestiegen: Als dritter Profi in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Profiliga nach Gretzky und Gordie Howe erreichte der Eishockeystürmer in der NHL die 800-Tore-Marke.

"Das ist die beste Gesellschaft, die man sich vorstellen kann", meinte Owetschkin, der als erst dritter Spieler den Meilenstein erreichte. Und er tat es mit Stil. Durch einen Hattrick hakte der Stürmer beim 7:3 bei den Chicago Blackhawks die Treffer Nummer 798, 799 und 800 ab, Mützen flogen in guter Tradition auf das Eis, als Owetschkin im Schlussdrittel auf 5:2 stellte (47.). "Owi, Owi, Owi", schallte es von den Rängen.

Eines hatte Owetschkin den beiden anderen Legenden Gretzky und Howe voraus, er schaffte die 800 Tore im Trikot von nur einem Klub. Seit 2005 spielt der Ausnahmekönner für die Caps, 2018 holte er mit der Franchise an der Seite des deutschen Goalies Philipp Grubauer den Stanley Cup.