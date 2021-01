Nia Dennis turnt nicht in der Weltspitze, ihre jüngste Bodenübung verursacht aber gewaltige Aufmerksamkeit. Die US-Amerikanerin turnt eine Feier schwarzer Popkultur. Die Übung ist nicht nur künstlerisch wertvoll.

Nia Dennis turnt für die UCLA, eine große Universität in Los Angeles. In die Weltspitze wird sie sich wohl nicht mehr vorturnen. Mit ihrer jüngsten Bodenübung begeisterte Dennis aber ein gewaltiges Publikum. Ihre Kür begann Dennis zu Musik von Kendrick Lamar, der Rest der Performance beinhaltete Künstler wie Beyoncé, Tupac Shakur, Missy Elliott, Soulja Boy und Megan Thee Stallion - eine Feier schwarzer Popkultur.

Simone Biles, die beste Turnerin der Welt, twitterte ihre Begeisterung: "okay @DennisNia, zieh dein Ding durch. Es hat so viel Spaß gemacht, das zu sehen! mach weiter so!", schrieb die vierfache Olympiasiegerin. Ihre Universität teilte ein Video der Übung mit dem Hashtag #blackexcellence, Rapperin Missy Elliott gab ihre Ein-Wort-Meinung auf Twitter ab: "snappin" - "Unglaublich".

"Diese Routine spiegelt definitiv alles wider, was ich heute als Frau bin", sagte Dennis der "Los Angeles Daily News", natürlich habe sie "viele Teile meiner Kultur einfließen lassen" müssen. "Ich wollte eine Tanzparty veranstalten, weil das meine Persönlichkeit ist und natürlich musste ich L.A. herausschreien."

Dennis tritt damit in die Fußstapfen ihrer ehemaligen UCLA-Teamkollegin Katelyn Ohashi, deren Bodenübung im vergangenen Jahr zig Millionen Klicks in den Sozialen Netzwerken einfuhr. Wie Dennis' Nummer performte Ohashi zu einer Mischung aus verschiedenen Künstlern wie Ike & Tina Turner und Earth, Wind & Fire sowie den Jackson 5 und Michael und Janet Jackson.

Auch Dennis selbst ist das Rampenlicht nicht fremd. Schon im letzten Jahr wurde sie für eine Kür gefeiert, die auf Beyonces "Crazy in Love" basierte, später trat sie in der Show von Talkmasterin Ellen DeGeneres auf. Übrigens: Auch sportlich war die Darbietung von Nia Dennis ein Glücksfall für ihr Team: Die Kampfrichter gaben ihr eine 9,95 und sicherten UCLA damit einen 196,150-195,950 Sieg über Arizona State.