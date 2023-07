Bernhard Langer schreibt mit 65 Jahren Golf-Geschichte: Deutschlands Golf-Idol holt sich den Sieg bei den US Senior Open und ist auf der Tour jetzt erfolgreicher als jeder andere Spieler vor ihm. Langer selbst weiß: "Die Chancen standen definitiv gegen mich". Von der Konkurrenz gibt es Beifall.

Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer hat sich mit seinem 46. Sieg zum erfolgreichsten Spieler in der Geschichte der US-Senioren-Tour gekrönt. Der 65-Jährige aus Anhausen gewann den Titel bei der US Senior Open und ist nun der alleinige Rekordhalter bei den über 50-Jährigen. Der Masters-Sieger von 1985 und 1993 übertrumpfte damit die Golf-Legende Hale Irwin, der Amerikaner konnte in seiner Karriere 45 Turniere auf der US-Senioren-Tour gewinnen.

Langer siegte bei dem Major-Turnier in Stevens Point im US-Bundesstaat Wisconsin dank einer 70er-Finalrunde mit einem Gesamtergebnis von 277 Schlägen vor den Amerikanern Steve Stricker (279 Schläge) und Jerry Kelly (280). "Es ist ein großartiges Gefühl. Es hat lange auf sich warten lassen, aber ich bin sehr, sehr glücklich. Ich hätte nie gedacht, dass es bei den U.S. Senior Open passieren würde", sagte der neue alleinige Rekordhalter. "Es ist sicherlich eines der größten Turniere, an denen wir je teilgenommen haben, und dieses Feld zu schlagen, in dem alle hier waren, besonders Stricker und Kelly auf ihrem Heimplatz, ist ein ganz besonderes Gefühl. Ich bin sehr dankbar." Der in Florida lebende Langer ist seit 16 Jahren der Superstar auf der US-Senioren-Tour. Bei den über 50-Jährigen spielte der Routinier bislang Preisgelder von mehr als 34 Millionen US-Dollar ein.

"Er kann sich zur Ruhe setzen"

Von der Konkurrenz gab es große Anerkennung: "Ich bin stolz auf die Art und Weise, wie ich wieder gekämpft habe, aber als ein wirklich guter Freund von Bernhard einen Sitz in der ersten Reihe bei 45 und 46 zu haben, das war etwas Besonderes", sagte der knapp geschlagene Kelly. Und ergänzte mit einem Augenzwinkern: "Er kann sich jetzt zur Ruhe setzen."

Ob die Wünsche der Unterlegenen erhört werden, ist vorerst unwahrscheinlich, Langer ist weiterhin topfit. "Ich habe mehr Majors auf dieser Tour gewonnen als jeder andere, selbst Jack Nicklaus oder Arnold Palmer, Lee Trevino, Gary Player, nennen Sie sie alle, das ist unglaublich", sagte Langer. "Und jetzt, mit fast 66 Jahren, kommt noch ein weiterer hinzu. Mein Caddie hat mir gerade gesagt, dass das Durchschnittsalter der U.S. Senior Open-Sieger bei 52 Jahren liegt, und hier bin ich 66 Jahre alt. Die Chancen standen also definitiv gegen mich, aber ich halte mich nicht immer an die Quoten und das, was auf dem Papier steht."

Ebenfalls eine starke Leistung auf dem Par-71-Kurs zeigte Alex Cejka. Der 52 Jahre alte Deutsche kam bei der mit vier Millionen Dollar dotierten Veranstaltung mit sieben Schlägen Rückstand auf Langer auf den geteilten neunten Rang.