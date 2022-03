Aufregung in der Premier League: Nach seiner Niederlage im Viertelfinale geht Darts-Superstar Gary Anderson seinen Konkurrenten Joe Cullen verbal kurz an. Was genau passiert, ist zunächst unklar. Cullen berichtet später über Betrugsvorwürfe - und wundert sich.

Zwischen den Darts-Stars Joe Cullen und Gary Anderson fliegen am siebten Spieltag der Premier League in Rotterdam die Fetzen. Nach ihrem Viertelfinal-Match kommt es zu einem kurzen, aber intensiven Wortgefecht. Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie der Engländer verdutzt in Richtung Anderson blickt, der ihm scheinbar wenig warme Worte übermittelt.

Beim Schotten lagen ohnehin schon die Nerven blank, nachdem er eine 5:3-Führung verspielt und seinen Kontrahenten zurück in die Partie eingeladen hatte. Im entscheidenden Leg versemmelte er obendrein vier Match-Darts, Cullen gewann letztlich mit 6:5 und zog ins Halbfinale ein. Kurz vor einem der vergebenen Match-Darts wurde Anderson scheinbar von einem Fan-Zuruf aus dem Tritt gebracht, womöglich machte er Cullen dafür verantwortlich.

Sport.de powered by sport.de - Transfer-Gerüchte, News und Liveticker - alle Infos aus der Welt des Sports finden Sie hier!

Dieser erklärte anschließend bei "DAZN": "Er hat mich einen Betrüger genannt. Gary hat gesagt, er wisse, was ich getan habe." Cullen konnte sich darauf aber keinen Reim machen: "Ich habe absolut nichts falsch gemacht." In der Vergangenheit habe er nie ein Problem mit Anderson gehabt, wunderte er sich. Anders als Anderson, konnte der 32-Jährige auch im Anschluss kühlen Kopf bewahren. Im Halbfinale besiegte Joe Cullen den amtierenden Weltmeister Peter Wright mit 6:4. Im Finale bezwang der "Rockstar" dann auch noch den Niederländer Michael van Gerwen mit 6:5 - unter Buhrufen der Oranje-Fans.

Cullen konnte mit seinem ersten Sieg somit wichtige Punkte im Kampf um die Playoff-Qualifikation einfahren. Aktuell rangiert er mit zehn Zählern auf Platz vier, angeführt wird das Ranking von Micheal van Gerwen (17 Punkte). Die nächste Chance, Zählbares einzufahren, haben die Darts-Stars am 31. März in Birmingham. Das entscheidende Playoff-Turnier findet am 13. Juni in Berlin statt.