Die Darts-WM erlebt das erste perfekte Spiel vor Zuschauern seit gut sechs Jahren. Debütant William Borland bringt mit seinem Neun-Darter die Zuschauer im Alexandra Palace zum Beben und spricht nachher von "der besten Nacht meines Lebens".

Eine EM-Teilnahme, Zwei Achtelfinals bei der Jugend-WM, Weltranglistenplatz 65. Das ist alles, was man vor Freitagabend über William Borland wissen musste. Der 25 Jahre junge Schotte war nur Darts-Insidern bekannt. Bis zum Abend des 17. Dezember. Borland feiert sein WM-Debüt, liefert sich mit dem 21-jährigen Engländer Bradley Brooks ein hochspannendes Duell auf gutem Niveau. Es steht 2:2 in den Sätzen und 2:2 in den Legs. Enger kann ein WM-Erstrundenspiel nicht verlaufen.

Dann setzt Borland an, wirft eine 180 zum bestmöglichen Zeitpunkt. Es ist erst seine dritte perfekte Aufnahme im ganzen Match. Brooks lässt sich kaum beeindrucken, bleibt mit einer 134 im Spiel. Doch Borland wirft drei weitere perfekte Darts: Triple 20, Triple 20, Triple 19. 144 Punkte Rest. Brooks weiß spätestens jetzt, dass er das Spiel im Verlauf nicht mehr gewinnen kann.

Borland, völlig "on fire", ist im Tunnel, überlegt nicht lange, wirft einfach. Triple 20, Triple 20, Doppel 12. Neun-Darter. Das bestmögliche Spiel. Der "Hole in One" des Dartsports. Borland, völlig in Ekstase, setzt zunächst zum Sprint in Richtung seines Anhangs an, bricht ab, klatscht mit seinem Gegner ab und feiert dann mit dem vollkommenen durchgedrehten Publikum.

In 28 Jahren WM-Geschichten hat es zuvor gerade mal zehn perfekte Legs gegeben, das letzte von James Wade während der "Geister-WM" vor einem Jahr. Dem leeren Alexandra Palace angemessen und weil es bei Wade ansonsten gar nicht gut lief, jubelte der knorrige Engländer nicht einmal.

Dieser Neun-Darter von Borland und der anschließende Jubel war der Darts-WM dagegen angemessen. "Das ist die beste Nacht meines Lebens. Ein Neuner ist generell schon speziell, aber ein Neuner auf der größten Bühne von allen, ist ein anderes Level. Unglaublich", sagte ein ekstatischer Borland nach seinem denkwürdigen Moment im "Ally Pally".

Auch Darts-Oldie Paul Lim begeistert "Ally Pally"

Im ersten Spiel des Abends hatte Publikumsliebling Paul Lim die Zuschauer aus dem Sattel gehen lassen. Der 67-Jährige ist der traditionell älteste Teilnehmer des Turniers. Sein Gegner Joe Murnan aus England hatte keinen Heimvorteil, ließ sich in der qualitativ schlechtesten Partie der bisherigen WM aber nur zeitweise überraschen. Murnan gewann die Partie am Ende mit 3:2. Zum Ärger des Publikums, das auf eine weitere WM-Qualifikation des Singapurers im nächsten Jahr hofft.

Peter Wright siegte im Weihnachts-Look. (Foto: Lawrence Lustig/PDC)

An diesem Abend blieb selbst dem traditionell verkleideten 2020er-Weltmeister Peter Wright nur eine Nebenrolle. "Snakebite" besiegte Ryan Meikle glatt mit 3:0 und zog vorzeitig in die dritte WM-Runde ein. Nach einem Auftritt als Weihnachtsmann vor zwei Jahren und als "Grinch" im Vorjahr, kam Wright diesmal in einem aufgemalten Weihnachtsanzug und mit Lichterketten und Wichtel-Deko auf die Bühne im Alexandra Palace. "Ich kann viel besser spielen, aber bin jetzt einfach froh, dass ich weitergekommen bin. Das ist das Wichtigste", kommentierte der Schotte seinen Auftakterfolg.

Dass das Turnier auch für die topgesetzten Spieler früh beendet sein kann, hatte die Weltmeisterschaft in der Nachmittagssession des dritten Turniertags gezeigt: Der Pole Krzystof Ratajski, Nummer zwölf der Welt, schied überraschend mit 1:3 gegen den Iren Steve Lennon aus.

Van Gerwen steigt ins Turnier ein

Der heutige vierte WM-Tag steht ganz im Zeichen von Superstar Michael van Gerwen. Der Weltranglistendritte greift am späten Abend (ca. 23 Uhr deutscher Zeit) gegen den englischen Debütanten Chas Barstow ins Turnier ein. "Kein Spiel bei der WM ist einfach. Vor zehn Jahren vielleicht, aber heutzutage nicht mehr", sagte "MvG" im Vorfeld der WM im "Checkout"-Podcast. Mittlerweile könne jeder Spieler einen Punkteschnitt von 95 erreichen und damit sei es jedem prinzipiell möglich, eine WM-Partie zu gewinnen, so van Gerwen weiter. Dass WM-Debütanten sogar das perfekte Leg spielen können, hat William Borland am Freitagabend gezeigt.