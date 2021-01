Kurz vor dem Ziel verliert der Amerikaner Tommy Ford die Kontrolle über seinen Ski. Beim Riesenslalom-Klassiker Adelboden stürzt der 31-Jährige schwer und knallt mit Oberkörper und Kopf auf die brettharte Piste. Ford liegt minutenlang regungslos im Zielbereich.

Ein brutaler Sturz überschattet den Riesenslalom-Klassiker in Adelboden. Der Amerikaner Tommy Ford verliert nur drei Tore vor dem Ziel die Kontrolle über seine Bretter. Sein Außenski bricht aus. Er knallt hart auf, überschlägt sich, nur ein Brett löst sich vom Fuß. Wenige Meter weiter bleibt er schließlich regungslos liegen. Ein paar Verantwortliche, die kurz vor dem Zielraum standen, mussten sich mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Einer von ihnen wurde aber trotzdem leicht mitgenommen.

Über den Zustand des 31 Jahre alten Ford ist noch nichts bekannt. Er soll allerdings für einen Moment das Bewusstsein verloren haben. Mittlerweile ist er laut ZDF-Informationen aber ansprechbar. Minutenlang wurde der US-Boy direkt neben der Zieldurchfahrt behandelt. Es musste ihm anscheinend direkt an der Piste noch eine Infusion gelegt werden. Ein Helikopter stand bereit, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. "Das hat nicht gut ausgeschaut", sagte der führende Schweizer Loic Meillard im ZDF.

Das Rennen wurde für knapp 30 Minuten unterbrochen. Ford war er erst der vierte Fahrer, der die Piste am Chuenisbärgli in Angriff genommen hatte. Es ist übrigens bereits der zweite schwere Sturz an diesem Rennwochenende. Am Freitag war der junge Norweger Lucas Braathen beim Überqueren der Ziellinie gestürzt und hatte sich dabei eine folgenreiche Bänderverletzung im Knie zugezogen. Er muss operiert werden und fällt monatelang aus.

Ford ist übrigens ein erfahrener und erfolgreicher Fahrer im Ski-Zirkus. In seiner Spezialdisziplin, dem Riesenslalom, feierte er bislang einen Weltcup-Sieg im vergangenen Jahr beim Heimrennen in Beaver Creek auf der legendären Piste "Birds of Prey". Die Disziplinenwertung schloss er vergangene Saison auf Rang fünf ab. Insgesamt stand er dreimal auf dem Podium.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert ...