Harold Kreis soll das deutsche Eishockey-Nationalteam nach der abrupt zu Ende gegangenen Ära seines Vorgängers Toni Söderholm in der Weltspitze halten. Doch die WM-Vorbereitung unter dem neuen Bundestrainer startet mit einer deutlichen Niederlage.

Harold Kreis hat bei seinem Debüt als Eishockey-Bundestrainer eine Niederlage erlitten. Zum Auftakt der WM-Vorbereitung unterlag die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) Tschechien mit 2:6 (1:0, 0:2, 1:4). Am Samstag (17.00 Uhr/MagentaSport) treffen beide Teams in Frankfurt erneut aufeinander.

"Wir haben es den Tschechen teilweise zu leicht gemacht. Bei vier Toren waren wir nicht konsequent genug", sagte Kreis bei MagentaSport: "Heute haben wir teilweise schlechte Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Daraus werden wir unsere Schlüsse ziehen."

Für das deutsche Team, bei dem noch die Nationalspieler der DEL-Halbfinalisten sowie mögliche Verstärkungen aus der NHL fehlten, erzielten 30 Tage vor dem WM-Start der Düsseldorfer Tobias Eder (9.) und der Berliner Jonas Müller (52.) die Tore. Für den zwölfmaligen Weltmeister trafen vor 3800 Zuschauern in Kassel Jakub Flek (28./50.), David Tomasek (35.), Roman Horak (41.), Ondrej Beranek (58.) und Filip Chlapik (59.).

Der 66 Jahre alte Deutsch-Kanadier Kreis hatte das Bundestrainer-Amt von Vorgänger Toni Söderholm übernommen, der im vergangenen November überraschend zum SC Bern gewechselt war, dort inzwischen aber auch schon nicht mehr im Amt ist. Jahrelang hatte Kreis als der nächste Eishockey-Bundestrainer. Doch immer wieder kam etwas dazwischen. "Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben", sagte der 64-Jährige jüngst. Zweimal bekam der Ex-Nationalspieler keine Freigabe seiner Klubs. "Einen Traum würde ich es nicht nennen", sagt Kreis nach kurzem Überlegen, "aber es ist ein Wunsch, der im dritten Anlauf wahr geworden ist".

Kreis selbst hatte in knapp 20 Jahren 891 Spieler für die Adler Mannheim bestritten, für die Nationalmannschaft spielte er bei acht Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen. Die erste Weltmeisterschaft als Chefcoach beginnt für Kreis am 12. Mai in Tampere gegen Schweden.