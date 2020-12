Gabriel Clemens scheitert in einem dramatischen WM-Achtelfinale an Krzysztof Ratajski.

Die Darts-WM 2021 erlebt ein unfassbares Drama. In der Hauptrolle: Gabriel Clemens. Der erfolgreichste deutsche WM-Teilnehmer aller Zeiten verpasst im Achtelfinale gegen den Polen Ratajski den nächsten Coup, weil ihm die Nerven versagen.

Minutenlang werfen Gabriel Clemens und Krzysztof Ratajski auf ein acht Millimeter schmales Doppelfeld. Es geht um weitere 15.000 Pfund Preisgeld, um die erstmalige Qualifikation für das Viertelfinale der Darts-WM in London, um den größten Sieg ihrer Karriere. Die Partie ist nach über eineinhalb Stunden an ihrem Höhepunkt angekommen. Es steht 3:3 in den Sätzen, 2:2 in den Legs und beide Spieler müssen nur noch einen Dart im Doppelfeld unterbringen. Doch das klappt einfach nicht.

Ratajski, der im vierten Leg des Entscheidungssatzes bereits zwei Matchdarts vergeben hatte, darf sich zunächst auf der Doppel 20 und der Doppel 10 versuchen. Weil aber beide Pfeile nicht ihren Weg ins Ziel finden, bekommt Clemens die unverhoffte Chance zum Sieg. Doch der "German Giant" scheitert an der Doppel 16. Ratajski ist an der Reihe, kann aber auch seine Matchdarts fünf und sechs nicht nutzen. Dann verpasst Clemens drei Mal das spielentscheidende Doppel, dann wieder Ratajski, dann nochmal Clemens.

Deutschlands Spitzenspieler lässt sieben Matchdarts liegen, Ratajski nutzt seine zehnte Chance zum 4:3-Sieg und bricht regelrecht in sich zusammen. Beide Akteure sind nach einem selten dagewesenen Darts-Drama völlig am Ende.

Sechste Niederlage im sechsten Spiel

"Ich bin sauer auf mich selbst. So etwas darf mir nicht passieren", sagt Clemens nach der dramatischen Niederlage im Sport1-Interview. "Was soll ich jetzt sagen? Im Moment kann ich nichts Positives sehen."

Zwei Tage zuvor hatte Clemens den größten Sieg seiner bisherigen Laufbahn eingefahren. Gegen Weltmeister Peter Wright setzte sich der 37-Jährige knapp mit 4:3 durch. Nun verliert Clemens im sechsten Anlauf zum sechsten Mal gegen Krzysztof Ratajski. Es ist die mit Abstand bitterste Pleite gegen den Polen.

Die Partie war für den Saarländer bereits denkbar unglücklich angefangen. Er gewinnt zwar die ersten beiden Legs, doch Ratajski schnappt den Satz noch mit 3:2. Auch weil Clemens ein 110er-Finish im entscheidenden Leg knapp verpasst. Clemens kontert, spielt einen starken zweiten Satz zum 1:1-Ausgleich in den Sätzen. Und auch Satz drei beginnt traumhaft aus Sicht des Deutschen. In nur elf Darts spielt sich Clemens im ersten Leg auf Null runter. Doch in eine Art Flow kommt er zu keinem Zeitpunkt. Immer wieder leistet sich der gelernte Industriemechaniker Fehler beim Wurf auf die Doppel. So geht auch der dritte Satz mit 2:3 verloren.

"Das letzte Leg war schrecklich"

Weil sich aber auch Ratajski in keinen Rausch spielen kann, bleibt Clemens dran. Satz vier geht erneut über die volle Distanz, diesmal aber mit dem besseren Ende für den Deutschen. Satz fünf schnappt sich der Pole, Clemens rettet sich anschließend in den Entscheidungssatz, wo das Drama seinen Lauf nimmt. "Das letzte Leg war schrecklich. Völlig verrückt. Normalerweise verliere ich knappe Spiele, aber heute war ich der Glücklichere". sagt der völlig erschöpfte Krzysztof Ratajski nach seinem erstmaligen Einzug ins WM-Viertelfinale. "Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so ein Match absolviert zu haben."

Im Viertelfinale geht's für den "Polish Eagle" gegen Stephen Bunting oder Ryan Searle. Eine machbare Aufgabe, die auch "Gaga" Clemens alle Chancen auf die ganz große Sensation gelassen hätte. Doch für den 37-Jährigen heißt es stattdessen Wunden lecken und den Heimflug antreten.

Ist die große Enttäuschung nach ein paar Tagen verflogen, dürfte Clemens aber dennoch auf ein starkes Turnier zurückblicken. Immerhin hat der Weltranglisten-31. als erster Deutscher überhaupt das WM-Achtelfinale erreicht. Daran ändert auch ein minutenlanges Drama beim Wurf auf die Doppelfelder nichts.

Im Podcast "Checkout" gibt es an jedem Morgen die spannendsten Geschichten der Darts-WM zum Nachhören. Den Podcast finden Sie zudem auf Spotify und Apple Podcasts.