Gabriel Clemens gewinnt ein historisches Spiel bei der Darts-WM. Im ersten deutschen WM-Duell auf der größten Bühne des Jahres setzt sich der "German Giant" gegen Nico Kurz durch. Und freut sich jetzt auf das Duell mit Weltmeister Peter Wright.

Selbst die Kommentatoren im englischen Fernsehen begrüßen die Zuschauer auf Deutsch, als Gabriel Clemens und Nico Kurz die Bühne zum letzten Spiel des Montagabends betreten: "Guten Abend, meine Damen und Herren." Die Partie zwischen dem Saarländer und dem jungen Hessen ist eine historische. Zum ersten Mal überhaupt treffen zwei Deutsche bei der Darts-WM aufeinander. Und liefern ein grandioses Match ab.

Nach etwas holprigem und nervösem Start wird das Duell zwischen Clemens und Kurz zwischenzeitlich zum Spektakel. Clemens, der einen umkämpften ersten Satz mit 3:2 für sich entscheidet, geht auch im zweiten Durchgang in Führung. Doch dann spielt plötzlich Kurz die atemberaubendsten fünf Minuten des gesamten Turniers. "Triple-Twenty, Triple-Twenty, Double-Twenty" - der 23-jährige Hesse macht 160 Punkte zum 1:1 in Satz zwei aus. Im nächsten Leg vollendet er ein 123er-Finish mit dem Wurf ins "Bulls Eye". Spätestens jetzt ist Clemens nur noch Statist im zweiten Satz. Als Kurz zwei Minuten später auch noch mit drei Darts 161 Punkte zum Satzgewinn "checkt", überschlagen sich die Kommentatoren mit Superlativen.

Kurz scheint das Match auf seine Seite zu ziehen, hat die Rechnung aber ohne Clemens gemacht. Während Kurz sein Pulver verschossen zu haben scheint, dreht der "German Giant" richtig auf. Sein Scoring wird besser und besser, bei fast jeder Aufnahme ist mindestens ein Dart im Triple-Segment, oft sogar zwei oder drei. Satz drei geht folgerichtig an den Weltranglisten-31, der sich wenig später auch den vierten Satz und somit den Matchgewinn sichert. "Ich bin überglücklich. Das war ein schwieriges Spiel. Gegen einen Freund zu spielen, ist immer speziell", sagte Clemens nach seinem 3:1-Sieg. "Ich bin sicher, dass viele deutsche Fans das Spiel verfolgt und es genossen haben."

Clemens gegen den Weltmeister

Die deutschen Darts-Fans werden auch nach Weihnachten wieder vorm TV sitzen. Dann trifft Gabriel Clemens in der Runde der letzten 32 auf Titelverteidiger Peter Wright. "Das ist das Größte. Gegen die Besten zu spielen, das ist mein Ding", freut sich Deutschlands bester Dartprofi auf seinen nächsten Auftritt.

Darts WM 2021 Tag 7 - Ergebnisse Runde 2

Krzysztof Ratajski 3-0 Ryan Joyce

Ian White 1-3 Kim Huybrechts

Gerwyn Price 3-2 Jamie Lewis

Gabriel Clemens 3-1 Nico Kurz

Weihnachten hätte der 37-Jährige wegen der verschärften Reisebeschränkungen wohl ohnehin im Spielerhotel in London verbringen müssen. Mit einem Sieg im Rücken und vor dem großen Spiel gegen den Weltmeister kann Clemens aber gelassen auf die nächsten Tage schauen. "Zum ersten Mal in 37 Jahren bin ich an Weihnachten nicht zu Hause. Aber meine Frau ist bei mir in London. Weihnachten feiern wir dann einfach im Januar oder Februar nach."

Das Weihnachtsfest kann Gerwyn Price zu Hause verbringen. Als Waliser ist er nicht von den strengen Reisebeschränkungen betroffen. Dass der Weltranglisten-Dritte aber überhaupt noch im Turnier ist, hat er auch einem Malheur seines Gegners Jamie Lewis zu verdanken. Das walisische Duell ist von Beginn an überraschend ausgeglichen. Lewis, die Nummer 63 der Welt, gewinnt gegen den Titelkandidaten den ersten Satz. Price kann den Rückstand nach Horror-Start in eine 2:1-Führung verwandeln, kassiert aber prompt den 2:2-Ausgleich.

Price zittert sich zum Sieg

Im ersten Leg des fünften Satzes hat Lewis als Erster die Chance zur Führung. Mit zwei Darts in der Hand steht der WM-Halbfinalist von 2018 bei 48 Punkten Rest. Dann das Desaster: Lewis überwirft sich, trifft bei 48 Punkten Rest die "Triple 16". Weil man ein Leg aber mit einem Wurf ins Doppelfeld beenden muss, ist Price an der Reihe. Und der Ex-Rugbyprofi macht seinem Spitznamen "Iceman" alle Ehre. Im letzten Satz macht Price keinen Fehler mehr beim Wurf auf die Doppel. "Das war nicht meine beste Leistung. Im fünften Satz hatte ich etwas Glück", zog Price auf der anschließenden Pressekonferenz Bilanz.

Am siebten Turniertag muss sich zudem auch der erste Top-10-Spieler verabschieden. Trotz starker Leistung ist für Ian White zum zweiten Mal in Folge bereits in der zweiten WM-Runde Schluss. Weil sein Gegner Kim Huybrechts aus Belgien die acht Millimeter schmalen Doppelfelder regelmäßiger trifft. "Es ist ziemlich hart, Weihnachten hier im Hotel zu verbringen. Aber wenn ich schon hier sein muss, dann lieber nach einem Sieg", sagte Huybrechts.

Am heutigen Dienstag treten mit Adrian Lewis und Rob Cross unter anderem zwei ehemalige Weltmeister ans Board. Lewis trifft am Nachmittag auf den US-Amerikaner Danny Baggish. "Jackpot" ist Favorit, kommt aber aus einer langen Formkrise. Auf ein schwaches Jahr blickt auch der Weltranglisten-Fünfte Rob Cross zurück. Der Weltmeister von 2018 ist deshalb selbst gegen die Nummer 43 der Welt, Dirk van Duijvenbode, nicht in der Favoritenrolle. Denn "Aubergenius" - so wird der Niederländer wegen seiner Arbeit auf einer Auberginen-Farm genannt - ist eine der größten Entdeckungen des Jahres. Und könnte für das nächste Spektakel bei der Darts-WM sorgen.

