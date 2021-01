Die Warnungen waren da - doch sie blieben unerhört: Am Fuß der "Streif" verliert der Schweizer Kryenbühl die Kontrolle über seine Ski. Bewusstlos kommt er im Ziel an. Aus dem Krankenhaus kommen später vorsichtig positive Signale. Wenig später wird das Rennen witterungsbedingt abgebrochen.

Als der Schweizer Urs Kryenbühl nach einem furchterregenden Sturz bei Tempo 145 ins Ziel schlitterte und ohne Bewusstsein liegenblieb, war es am Fuße der gnadenlosen "Streif" noch stiller als ohnehin an diesem Tag. Die beiden Deutschen Andreas Sander und Romed Baumann, die zunächst bei Kaiserwetter mit den Plätzen fünf und acht überzeugten, blickten ebenso sorgenvoll drein wie Beat Feuz, dem die Freude über seinen ersten Sieg auf dem heiligen Berg der Österreicher ein wenig verdorben war.

Der ohnehin tückische Zielsprung, an dem Feuz' Teamkollege die Kontrolle verlor und nach einem viel zu weiten Flug mit dem Kopf voraus aufschlug, "ist schon seit Tagen ein Thema", berichtete der Schweizer nach seinem Sieg im Nachholrennen von Wengen. Der Sprung "geht einfach zu weit, ich bin da auch 70, 80 Meter weit rausgesegelt, dass muss nicht sein, das soll nicht sein", sagte Feuz, der in Kitzbühel bisher viermal Zweiter geworden war: "Solche Bilder will man nicht sehen."

Kryenbühls schwerer Sturz überschattet das Abfahrtsrennen. (Foto: dpa)

Kryenbühl wurde mit dem Hubschrauber aus dem Zielraum geborgen und ins Krankenhaus in St. Johann geflogen, "er war ansprechbar und wusste seinen Namen", berichtete Feuz nach Rücksprache mit den Schweizer Trainern doch sehr erleichtert. Die Diskussion über den gefährlichen Zielsprung hatte da aber erst begonnen. "Da muss man sich was einfallen lassen", sagte Dominik Paris (Italien/+0,56 Sekunden), der hinter Feuz und Österreichs Olympiasieger Matthias Mayer (+0,16) den dritten Platz belegte.

Deutsche mit Kampfansage

Mit dem Resultat des Rennens, das wegen böigen Windes vor dem Abbruch stand und nach 30 Startern endgültig gestoppt wurde, konnte am Ende des chaotischen Tages vor allem auch die Deutschen zufrieden sein: Denn hinter Sander und Baumann fuhren Dominik Schwaiger und Josef Ferstl auf die Plätze 12 und 13. Drei Deutsche unter den ersten Zwölf bei einer Abfahrt, das hatte es zuvor nur im Januar 1990 in Schladming gegeben. Den starken deutschen Speed-Tag rundete Kira Weidle als Abfahrts-Fünfte beim Sieg von Italiens Olympiasiegerin Sofia Goggia in Crans-Montana ab.

Nach dem Sturz Kryenbühls (Startnummer 17) wurde das Rennen nach der Startnummer 23 erneut unterbrochen - 40 Minuten dauerte die Pause diesmal: Neben dem Zielsprung, der in der Zwischenzeit eifrig abgeschabt wurde, war als zusätzliche Gefahr starker, böiger Wind hinzugekommen. Umso bemerkenswerter war deshalb die Leistung von Schwaiger, der bei miserabler Sicht mit Startnummer 26 sein zweitbestes Ergebnis bei einer Anfahrt einfuhr. "Ich bin voll und ganz zufrieden für die Verhältnisse", sagte er.

Andreas Sander, der als beeindruckender Fünfter so gut war wie nie auf der Streif, hatte das Unglück von Kryenbühl in gewisser Weise vorausgeahnt: Der Schnee, sagte er im Ziel, sei "deutlich schneller" als am Tag zuvor im Abschlusstraining, die Läufer kamen daher auch deutlich schneller als erwartet an den Zielsprung, so flogen sie dort auch viel weiter.

Keine guten Voraussetzungen für die am Samstag geplante Hahnenkammabfahrt (11.30 Uhr/ZDF). "Ich denke, dass es noch unruhiger und sportlicher wird", sagte Sander. Sich selbst traut Sander am Samstag noch mehr zu. "Ich habe sicher noch Reserven", sagte er. Auch Baumann will zulegen und betonte sein Vorhaben, auf das Siegerpodest zu fahren. "Ich habe nicht gesagt, dass es fix eingeplant war, aber jeder will auf das Podium. Das muss das Ziel sein, sonst bist du nicht Rennläufer."