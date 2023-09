Mike Williams fängt in der NFL Pässe für mehr als 3000 Yards, 26 Touchdowns stehen für den ehemaligen Wide Receiver in den Büchern. Doch die Karriere des Ex-Profis der Tampa Bay Buccaneers gerät schnell ins Stocken. Nun starb Williams bei einem Bauunfall.

Der frühere NFL-Profi Mike Williams ist tot. Der ehemalige Wide Receiver der Tampa Bay Buccaneers und der Buffalo Bills starb nach Angaben seines Agenten Hadley Engelhard am Dienstag (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Tampa, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Ex-Footballspieler Williams, der sich bei einem Bauunfall vor zwei Wochen schwer verletzt hatte, wurde 36 Jahre alt. Der ehemalige Sportler sei mit Elektroarbeiten beschäftigt gewesen, als der Unfall passierte, sagte der Agent. Williams sei durch die Verletzungen teilweise gelähmt gewesen und bereits am 7. September von einem Beatmungsgerät abgenommen worden, berichtet die "Tampa Bay Times".

"Wir sind traurig über den frühen Tod von Mike Williams, der unsere Organisation, seine ehemaligen Teamkollegen und Fans mit schweren Herzen zurücklässt", ließen die Bucs in einer Erklärung in den sozialen Medien verlauten: "Wir sprechen seiner Familie und seinen Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus, während sie ob dieser Tragödie trauern."

Williams wurde 2010 in der vierten Runde an 101. Stelle von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet, für die er vier Saisons spielte. Mit 964 Receiving Yards und elf Touchdowns führte er das Team in seiner Rookiesaison an, im Jahr darauf erreichte er mit 996 gefangenen Yards seinen Karrierebestwert für eine Saison. Vor der 2013er-Saison unterzeichnete der Receiver einen neuen Sechsjahresvertrag bei den Bucs, der ihm mehr als 40 Millionen Dollar hätte bringen können - doch danach geriet die Karriere des Receivers ins Stocken.

Auf eine Verletzung folgten zahlreiche Negativschlagzeilen. So wurde er wegen eines Fehlverhaltens in einer Mietwohnung verklagt und zog sich eine Stichwunde im Oberschenkel zu, die auf einen Angriff seines Bruders zurückzuführen war. Der damalige Bucs-Coach Lovie Smith bezeichnete Williams' Verhalten als "beunruhigend", 2014 schickten die Buccaneers ihren einstigen Top-Receiver im Tausch für einen Sechstrunden-Pick zu den Buffalo Bills. Auch dort fand Williams nicht zurück zur Form seiner ersten beiden Jahre in der Liga, schon im Dezember 2014 wurde er wieder entlassen. Bis dahin hatte er für die Bills in neun Spielen acht Pässe für 142 Yards und einen Touchdown gefangen.

Zuletzt stand Williams während eines Teils der Offseason 2016 bei den Kansas City Chiefs im NFL-Kader. In 63 NFL-Einsätzen kam er auf 223 Pass-Empfänge für 3089 Yards inklusive 26 Touchdowns. Der Ex-Profi hinterlässt eine achtjährige Tochter und einen zehnjährigen Sohn.