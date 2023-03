Mehr als ein Jahr nach dem Urteil tritt Felix Sturm seine Haftstrafe an. Der frühere Boxweltmeister war Ende 2021 in einem Revisionsverfahren zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt worden. Erst im Februar hatte Sturm sein sportliches Comeback gegeben.

Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm hat seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung und Verstoßes gegen das Anti-Dopinggesetz angetreten. "Ich kann bestätigen, dass er am 28. Februar seine Haft freiwillig angetreten hat und er sich im offenen Vollzug befindet", sagte Staatsanwältin Stephanie Beller. Der 44 Jahre alte Sturm war auf Anfrage nicht erreichbar.

Im Dezember 2021 war Sturm vom Landgericht Köln zu zwei Jahren und vier Monaten Haft verurteilt worden. Damals hatte das Gericht in einer Revisionsverhandlung die ursprüngliche Strafe um acht Monate verringert. "Man muss zufrieden sein mit dem Ergebnis", hatte Sturm nach der Urteilsverkündung gesagt.

Der Sportler hatte gegen das erste, im April 2020 gegen ihn erlassene, Urteil Revision beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt. Dieser verwies zur Neuverhandlung ans Landgericht zurück. Neun Monate hatte Sturm 2019 bereits in Untersuchungshaft verbracht. Im April 2020 hatte das Landgericht Sturm, der mit bürgerlichem Namen Adnan Catic heißt, noch zu drei Jahren Haft verurteilt. Rund eine Million Euro hatte der Boxer den Ermittlungsergebnissen zufolge dem deutschen Fiskus in den Jahren 2008 bis 2010 sowie 2013 vorenthalten. Ferner war Sturm wegen Dopings und vorsätzlicher Körperverletzung schuldig gesprochen worden.

Auch sportlich war der frühere Box-Weltmeister zuletzt wieder in Erscheinung getreten. Mitte Februar besiegte der 44-Jährige den im Allgäu lebenden Türken Sükrü Altay bei einem Comeback-Kampf in Stuttgart nach Punkten und feierte seinen 43. Sieg im 53. Profikampf. Der schwere Weg, sich über die Weltrangliste für einen WM-Kampf zu empfehlen und sich womöglich zum sechsten Mal zum Weltmeister zu krönen, sei "eine schöne Option", so Sturm. Besonders realistisch ist sie aber nicht.