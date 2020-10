Die ehemalige Top-Ten-Spielerin Julia Görges verabschiedet sich vom Tennis. Mit einem emotionalen Brief an ihre Sportart erklärt die 31-Jährige das Ende ihrer Karriere. Neben 17 Turniersiegen ist ihr größter Erfolg das Erreichen des Halbfinales von Wimbledon.

Mit einer Liebeserklärung an ihren Sport beendet Julia Görges ihre Karriere. "Liebes Tennis", erklärt die 31-Jährige auf ihrer Webseite, "ich schreibe Dir diese Zeilen, weil ich bereit bin, mich von dir zu verabschieden." Nach 17 Turniersiegen auf der Profitour der WTA - sieben im Einzel, elf im Doppel - hört Görges auf. Denn sie "habe immer gewusst, dass ich es fühlen werde, wenn der richtige Zeitpunkt ist" - und diese Zeit sei nun gekommen. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2018 freue sich auf ein "neues Kapitel", verrät allerdings noch nicht, wie dieses aussehen könnte.

"Ihr Rücktritt macht mich wehmütig", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner dem SID: "Es ist schon der zweite der Goldenen Generation nach Anna-Lena Grönefeld." Rittner erinnert sich an 15 Jahre mit Görges und viele Fed-Cup-Reisen, unter anderem zum Finale 2014 gegen Tschechien (1:3) in Prag. "Sie war ein ganz wichtiger Teil des Teams, sie war ehrlich, direkt und konstruktiv. Das habe ich sehr geschätzt. Sie hat sich als Person auf und neben dem Platz toll entwickelt."

Ihre höchste Platzierung in der Einzel-Weltrangliste erreichte Görges im August 2018, als sie auf Platz neun geführt wurde. Kurz zuvor war ihr bei den All England Championships in Wimbledon ihr bestes Ergebnis bei einem Grand-Slam-Turnier gelungen, als sie bis ins Halbfinale vorstieß und erst dort an Serena Williams scheiterte. Ihren letzten Finalerfolg feierte sie im Januar 2019, als sie das Hartplatz-Turnier im neuseeländischen Auckland gewann. Mit der deutschen Nationalmannschaft erreichte sie im Fed Cup in der Saison 2014 das Endspiel.

Ein Dankeschön von Angelique Kerber

Dem Tennis, so formuliert Görges in der mit "Time To Say Goodbye" [deutsch: Zeit, auf Wiedersehen zu sagen] überschriebenen Erklärung, ist sie "sehr dankbar für alles, was du mir gezeigt und beigebracht hast". Dazu zählt sie die "härtesten Niederlagen", aber auch die "größten Siege". Die 31-Jährige gehörte einer erfolgreichen Generation im deutschen Tennis an, zu der neben ihr auch die dreifache Grand-Slam-Gewinnerin Angelique Kerber, die frühere Top-Ten-Spielerin Andrea Petkovic und die einstige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki zählen.

Angelique Kerber bedankte sich für die gemeinsame Zeit. "Wir teilen viele Erinnerungen und haben ein ganzes Tennisleben miteinander verbracht", schrieb die dreimalige Grand-Slam-Siegerin bei Instagram: "Angefangen in der Jugend bis hin zu den Höhen und Tiefen im Touralltag. Die gemeinsame Zeit im Fed-Cup-Team wird immer unvergessen bleiben."

Ihr letztes Turnier spielte die in Bad Oldesloe geborene Rechtshänderin im September in Paris. Bei den aufgrund der Corona-Pandemie in den Herbst verlegten French Open unterlag sie in der zweiten Runde gegen Laura Siegemund.