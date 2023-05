Seit 2007 spielt Hans Lindberg in der Handball-Bundesliga. Nun dringt der dänische Rechtsaußen in Sphären vor, in denen noch keiner vor ihm in der Liga war: Mit seinem 2906. Treffer ist er neuer Rekordtorschütze. Der Inhaber der alten Bestmarke ist begeistert.

Hans Lindberg von den Füchsen Berlin ist neuer Rekordtorschütze der Handball-Bundesliga. Der 41 Jahre alte dänische Rechtsaußen erzielte in der Partie gegen GWD Minden seinen 2906. Treffer und überflügelte damit den legendären Yoon Kyung-shin. Der Südkoreaner hatte seine HBL-Karriere 2008 mit 2905 Toren beendet.

Seine Füchse haben mit dem 42:35 (20:15) im Heimspiel gegen Minden den dritten Tabellenplatz behauptet und ihre Chancen auf die Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison gewahrt. Für die Gäste, denen am Ende eines zwischenzeitlich wilden Schlagabtauschs ein bisschen die Luft ausging, wird die Situation am Tabellenende unterdessen immer bedrohlicher. Als 17. steht Minden auf einem direkten Abstiegsplatz, dahinter folgt nur noch der letztjährige Aufsteiger ASV Hamm-Westfalen.

Derweil nimmt Ex-Rekordtorschütze Yoon die Ablösung seine Ablösung gelassen. "Ich habe mit Hans ein Jahr in Hamburg zusammengespielt, und wir haben uns immer gut verstanden, obwohl ich vielleicht nicht immer der angenehmste Rückraum rechts für einen Rechtsaußen war", sagte der Welthandballer von 2001: "Ich freue mich, dass jemand mein Nachfolger wird, den ich mag und sehr schätze." Er werde Lindberg "von ganzem Herzen gratulieren".

Lindberg, der seit 2016 in Berlin spielt, geht seit 2007 in der Bundesliga auf Torejagd. Er war in dieser Zeit drei Mal Torschützenkönig (2010, 2013 und 2022) und gewann mit dem HSV Hamburg den DHB-Pokal (2010), die Champions League (2011) und die deutsche Meisterschaft (2013). Sein Vertrag bei den Füchsen gilt noch bis Sommer 2024. Mit Dänemark wurde Lindberg 2019 Weltmeister und zweimal Europameister (2008 und 2012).