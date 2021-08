Seit Konstanze Klosterhalfen läuft, pulverisiert sie deutsche Rekorde. Nun hat die 24-Jährige eine neue Stufe erreicht: Sie ist nicht nur Deutschlands Beste, sondern gar Europas schnellste Frau über die Zwei-Meilen-Distanz.

Die deutsche Topläuferin Konstanze Klosterhalfen hat bei der Diamond League einen starken Auftritt über die ungewohnte Zwei-Meilen-Distanz gezeigt. Nach ihrem achten Platz über die 10.000 Meter bei Olympia wurde die 24-Jährige bei ihrem "Heimrennen" in Eugene/Oregon Vierte und unterbot in 9:18,16 Minuten die bisherige europäische Bestzeit der Irin Sonia O'Sullivan (9:19,56 Minuten). Schnellste Deutsche über die zwei Meilen war bisher Luminita Zaituc in 9:47,38 Minuten.

Das hochkarätig besetzte Rennen über die nicht-olympische Strecke gewann Francine Niyonsaba aus Burundi, die in 9:00,75 Minuten zur zweitschnellsten Frau über die zwei Meilen avancierte. Sie verpasste die 14 Jahre alte Weltbestzeit der Äthiopierin Meseret Defar (8:58,58) nur knapp. Über die 3,2 Kilometer lange nicht-olympische Strecke werden keine offiziellen Rekordlisten geführt, da diese Distanz international nur selten gelaufen wird.

Die Tokio-Medaillengewinnerinnen Letesenbet Gidey aus Äthiopien und die Kenianerin Hellen Obiri landeten ebenfalls vor Klosterhalfen, die seit 2019 in Portland/Oregon lebt und trainiert. Die gebürtige Bonnerin ist deutsche Rekordhalterin über 3000, 5000, und 10.000 Meter.

Die Mittel- und Langstreckenläuferin startet für Bayer Leverkusen, trainiert aber in den USA. Im Jahr 2019 hatte sie ihren Lebensmittelpunkt nach Portland verlegt, wo sie im Nike Oregon Project bei Pete Julian trainiert. Das Trainingsumfeld ist umstritten, der einstige Cheftrainer Alberto Salazar wurde wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Bestimmungen verurteilt und lebenslang gesperrt.

Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan, die ebenfalls beim Nike Project angesiedelt ist, siegte derweil in Eugene souverän über 5000 Meter. Die Niederländerin gewann in 14:24,89 Minuten ohne Mühe vor der Konkurrenz, verpasste den angestrebten Weltrekord jedoch um 18 Sekunden. Hassan hatte in Tokio über 10.000 und 5000 Meter triumphiert sowie Bronze über 1500 Meter gewonnen.