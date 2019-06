Bei der Europameisterschaft im Fechten ruhen die deutschen Hoffnungen auf der erst 19-jährigen Leonie Ebert. Mit dem Florett soll sie die wohl bekannteste deutsche Fechterin Anja Fichtel beerben. Erstaunliche Parallelen zwischen beiden gibt es bereits.

Lange überlegen muss Leonie Ebert nicht. Ihr größtes Vorbild? "Anja Fichtel, sie war eine unfassbar talentierte und starke Fechterin", sagte Ebert. Nicht wenige trauen der erst 19 Jahre alten Florettfechterin zu, einen ähnlichen Weg wie die zweimalige Olympiasiegerin einzuschlagen. Bereits in ihrem jungen Alter ist Ebert in der Weltspitze angekommen, sie gilt als goldenes Versprechen für die Zukunft des Fechtens in Deutschland.

Bei den Europameisterschaften in Düsseldorf (17. bis 22. Juni) rücken unweigerlich die Vergleiche zur einstigen Ausnahmeerscheinung Fichtel in den Fokus. Die Parallelen sind eindeutig - beide reiften sportlich in der Fecht-Hochburg Tauberbischofsheim, beide schafften bereits in jungen Jahren den Sprung nach oben. Und die beiden sind sich nicht unbekannt.

Leonie Ebert in Aktion(l.): Hier beim Weltcup im Mai gegen die Italienerin Erica Cipressa. (Foto: imago images / HMB-Media)

Fichtel sei eine "Mentorin", sagt Ebert. "Alles, was ich an Problemen und Hindernissen hatte, hat sie selbst schon vorher durchgemacht", sagt sie über das Verhältnis zu ihrem Idol, "sie wusste genau, wie ich mich fühle, und stand an meiner Seite. Dadurch hat sie mich sehr gepusht."

"Sollte nicht in Limits denken"

Bereits mit 14 Jahren führte Eberts Weg in die Nationalmannschaft, neben mehreren WM- und EM-Titeln in der Jugend gewann sie 2017 EM-Bronze mit der Mannschaft. Welches Potenzial in ihr steckt, bewies Ebert auch durch starke Auftritte in dieser Weltcup-Saison. Ein zweiter Platz zu Jahresbeginn bringt "natürlich mehr Selbstvertrauen für die nächsten Wettkämpfe", sagt sie: "Das hat mir gezeigt, dass man nicht in Limits denken sollte."

Konzentration und Fokus - das sind die Schlagwörter, die immer wieder fallen, wenn es um Eberts Stärken geht. Platz sieben in der Weltrangliste kommt nicht von ungefähr. "Sie ist für mich eine Vorzeigeathletin", sagt Sportdirektor Sven Ressel, in Zukunft sei "alles möglich". Säbel-Europameister Max Hartung findet ihre Entwicklung "sehr beeindruckend. Ich glaube, dass ich da als Jugendfechter etwas zerstreuter war und mehr Mist gemacht habe." Und der ehemalige Bundestrainer Andrea Magro sagte einst, sie sei "eine freundliche, liebenswerte Person", aber auf der Planche "tötet sie dich".

Vereinswechsel soll Ruhe bringen

Die noch junge Karriere erlebte aber auch schon turbulentere Phasen. Im vergangenen Jahr waren Ebert sowie ihre Teamkolleginnen Anne Sauer und Carolin Golubytskyi von Tauberbischofsheim zu Future Fencing Werbach gewechselt. "Wir wollten einfach Ruhe haben, um unser Ding machen zu können", sagt Ebert rückblickend. Zahlreiche Querelen im Vereinsumfeld und die Entlassung von Bundestrainer Magro, mit dem Ebert und Co. gerne weitergearbeitet hätten, machten den Wechsel unausweichlich: "Wir haben jetzt keinen Stress und keine Unruhe mehr, deshalb war es der richtige Schritt." Im neuen Umfeld konnte sie zuletzt in Ruhe arbeiten, dank der problemlosen Vorbereitung geht Ebert nun motiviert in die Heim-EM.

Ressel jedoch dämpft die Erwartungen an seine Hoffnungsträgerin. "Wir müssen ein bisschen den Druck rausnehmen", sagt er, um dann aber klarzustellen: "Wir trauen ihr eine Medaille zu." Aus Eberts Sicht sei eine Medaille in Düsseldorf "wünschenswert, aber unser Sport ist unberechenbar. Es kommt auf die Performance am Wettkampftag an." Eine gute Vorstellung wäre der nächste Schritt in eine goldene Zukunft - in Anja Fichtels großen Fußstapfen.