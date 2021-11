Hennig verzeichnete am Wochenende zwei Top-Platzierungen.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter dem deutschen Langlauf-Team. Auch weil im finnischen Ruka die Männer aus Finnland und Norwegen vor der Kälte kapitulieren. Bei den Frauen startet die Weltspitze und mit "Raketen unter den Füßen" präsentiert sich besonders eine deutsche Läuferin stark.

Der unerwartete Erfolg von Katharina Hennig kommt für das deutsche Langlauf-Team zur rechten Zeit. Zum Start in den Olympia-Winter hat die 25 Jahre alte Oberwiesenthalerin nicht nur die Norm für Peking erfüllt, sondern trotz starker Konkurrenz als Dritte auch gleich für einen Podestplatz gesorgt. "Ich bin superhappy. Die Ski waren einfach top, ich hatte richtige Raketen unter den Füßen. Aber das hätte ich im Leben nicht erwartet", sagte Hennig im ZDF.

Nach ihrer Zieldurchfahrt am Samstag war sie erschöpft zu Boden gesackt, zur sonst so dominanten Therese Johaug aus Norwegen fehlten nur 1,5 Sekunden. Frida Karlsson aus Schweden siegte. "Damit hat keiner im Team gerechnet", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder, der darauf hinwies, dass man im finnischen Ruka in der jüngeren Vergangenheit nicht allzu viel erreicht habe. Auf dem Weg zu Olympia wollen die von vielen Misserfolgen geplagten Langläufer nun Schwung aufnehmen.

Ein "schöner Teamerfolg"

Im Freistil-Verfolgungsrennen am Sonntag über zehn Kilometer belegte Hennig bei Johaugs Sieg den siebten Platz. Victoria Carl (10.) schaffte mit ihrer zweiten Top-15-Platzierung ebenfalls die Olympianorm.

"Wir haben viel gearbeitet und viel gekämpft. Wir werden weiter am Erfolg arbeiten und den nächsten Step tun. Jetzt ist es wichtig, diesen Zwischenschritt zu feiern und das zu genießen, dass sich diese viele Arbeit lohnt", sagte Schlickenrieder, der am Samstag von einem "schönen Teamerfolg" gesprochen hatte. Man wolle aber weder "leichtsinnig" noch "übermütig" werden.

Auch bei den Männern gab es positive Nachrichten aus deutscher Sicht. Lucas Bögl als Siebter und Jonas Dobler auf Rang 14 erreichten die Olympianorm. Die Deutschen profitierten beim Sieg des Russen Alexander Bolschunow im Verfolgungsrennen über 15 Kilometer allerdings davon, dass die starken Norweger wegen der Kälte nicht antraten.