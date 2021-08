(Foto: via REUTERS)

Goldmedaillen-Gewinnerin Miu Goto wird nach den Olympischen Spielen vom Bürgermeister ihrer Heimatstadt empfangen. Sie hängt ihm vor laufender Kamera die Medaille um den Hals - plötzlich beißt er hinein. Das löst einen Sturm der Entrüstung aus. Jetzt bekommt die Softball-Spielerin eine frische Medaille.

Der Biss auf die Medaille - für Fotografen ein beliebtes Bild von erfolgreichen Sportlern. Nun aber gibt es den Biss auf die Medaille, der viele aufregt. Weil es ein Politiker war, der auf die Medaille einer Sportlerin biss. So geschehen im japanischen Nagoya. Täter: Bürgermeister Takashi Kawamura. Die eigentliche Gewinnerin der Goldmedaille: Softball-Athletin Miu Goto.

Weil Kawamura auf ihre Goldmedaille gebissen hat, bekommt Goto eine neue. Wie örtliche Medien berichten, entschied das Organisationskomitee der am Sonntag beendeten Spiele, die Goldmedaille für die 20-jährige Goto durch eine neue zu ersetzen. Sie hatte dem Bürgermeister ihrer Heimatstadt kürzlich bei einem Empfang im Rathaus ihre Medaille umgehängt, woraufhin der 72-Jährige vor laufenden Kameras die Trophäe in seine Hand nahm und dann plötzlich draufbiss.

Die Bilder sorgen seitdem für einen Sturm der Entrüstung. Kawamura entschuldigte sich für den Vorfall. Auch andere japanische Olympioniken fanden das Verhalten des Bürgermeisters abstoßend. "Erstens fehlt ihm der Respekt vor den Athleten, die sich im Rahmen der Anti-Infektions-Maßnahmen ihre Medaillen um den Hals legen oder ihre Teamkollegen dazu auffordern mussten. Und jetzt beißt er in die Medaille? Das ist für mich unfassbar", entrüstete sich Yuki Ota, Japans erster Olympia-Sieger im Fechten. Auch der ortsansässige japanische Autoriese Toyota, bei dessen Softballmannschaft Goto trainiert, beschwerte sich in einem Brief bei dem Bürgermeister.

Politiker schmücken sich gern mit den Erfolgen von Athletinnen und Athleten, sie laden sie ins Rathaus ein, sie dürfen sich ins Goldene Buch der Stadt eintragen, es gibt nette Worte und viel Applaus. Schöne Termine - für beide Seiten. Doch diesen Termin werden beide nicht so schnell vergessen.

Softball war für Tokio wieder ins olympische Programm aufgenommen worden. Base- und Softball waren bereits zwischen 1992 und 2008 Teil des Programms. Gold ging wie zuletzt 2008 an die Japanerinnen, auch Silber gewann mit den USA dieselbe Nation, Bronze holten die Kanadierinnen.