Rafael Nadal hat alles gewonnen, was es für Tennisprofis zu gewinnen gibt. Das meiste davon vielfach. Doch mit dem Jahresausklang der besten Tennisprofis wird der spanische Tennisheld nicht so richtig warm. Auch 2022 gibt es wieder eine Enttäuschung.

Für Tennisprofi Rafael Nadal gerät der prestigeträchtige Jahresabschluss zu einer großen Enttäuschung. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner aus Spanien verlor bei den ATP-Finals in Turin auch sein zweites Gruppenspiel und hat keine Chance mehr auf ein Weiterkommen.

Nach einer erneut schwachen Leistung unterlag Nadal dem Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 und ist Letzter der "Grünen Gruppe". Seine letzte Hoffnung aufs Halbfinale zerstörte sich durch den Dreisatzsieg des Dänen Casper Ruud gegen Taylor Fritz aus den USA (6:3, 4:6, 7:6). Ruud zog damit vorzeitig ins Halbfinale ein.

Die ATP Finals sind für Nadal, einen der erfolgreichsten Tennisprofis der Geschichte, damit offenbar weiter kein gutes Pflaster: Der Spanier, Grand-Slam-Rekordchampion und 92-facher Turniersieger auf der ATP-Tour, konnte noch nie beim Saisonfinale triumphieren. Zweimal - 2010 und 2012 - erreichte er immerhin das Endspiel des in diesem Jahr mit rund 14 Millionen Euro dotierten Turniers, unterlag aber gegen die großen Konkurrenten seiner Ära: 2010 gegen Roger Feder, zwei Jahre später gegen Novak Djokovic.

"Ich denke nicht, dass ich vergessen habe, wie man Tennis spielt und wie man mental stark ist", sagte der 36-Jährige hinterher. Momentan fehle ihm aber das Selbstvertrauen. Er wisse selbst nicht genau, ob er noch einmal sein absolutes Top-Niveau erreichen werde, "aber ich habe keine Zweifel, dass ich dafür sterben würde".

Schon in seiner Auftaktpartie gegen Turnier-Neuling Taylor Fritz aus den USA hatte sich Nadal in zwei Sätzen geschlagen geben müssen. Der Superstar hat damit vier Spiele in Folge verloren - das war ihm zuletzt 2009 passiert. Für Auger-Aliassime ist Nadal dennoch weiterhin "ein Champion". "Er ist mit 36 Jahren immer noch hier und kämpft gegen Jungs in ihren ersten Zwanziger-Jahren. Er ist voller Energie, bewegt sich gut und schlägt stark auf", schwärmte der 22-Jährige über sein Idol.