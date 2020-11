Im Sommer schnappt ihm sein knapp zehn Jahre jüngerer Landsmann Pogačar auf der vorletzten Etappe noch den Tour-de-France-Sieg vor der Nase weg. Wenige Monate später scheint sich dieser Albtraum für Radrennfahrer Roglič in Spanien zu wiederholen. Doch beim zweiten Mal entkommt er der Schmach.

Als Primož Roglič nach seinem Happy End bereits in Feierlaune war, sorgte Pascal Ackermann für ein Finale furioso der so speziellen Radsport-Saison 2020. Der Sprintstar aus der Pfalz holte sich mit einem wuchtigen Sprint und minimalem Vorsprung den Sieg auf der Schlussetappe der Vuelta und gehörte damit neben Gesamtsieger Roglič zu den Protagonisten auf den Straßen in Madrid. Der Slowene hatte am Samstag in einem packenden Showdown ein bitteres Déjà-vu gerade noch abgewendet und sich damit wie im Vorjahr den Vuelta-Triumph gesichert.

Auf den Gesamtwertungsführenden werden während der letzten Etappe üblicherweise keine Angriffe mehr gefahren. (Foto: imago images/Agencia EFE)

Entsprechend gelöst war Roglič auf der Triumphfahrt in der spanischen Hauptstadt. Bevor die Sprinter zum Zug kamen, wurden wie bei der Tour de France zu Beginn der komplett flachen Schlussetappe bereits die Siegerfotos geschossen. Arm in Arm mit dem Gesamtzweiten Richard Carapaz und dem Dritten Hugh Carthy radelte Roglič an der Spitze des Feldes. "Das ist sehr besonders. Wir haben ein großes Ding geschafft. Ich bin stolz auf meine Leistung", sagte Roglič, der nach Zieleinfahrt sein Rad in die Höhe stemmte.

Doch für solche Jubelszenen fehlte Ackermann die Kraft. Nach einem langen Sprint setzte sich Ackermann in einer Millimeter-Entscheidung vor dem Iren Sam Bennett und seinem deutschen Landsmann Max Kanter durch. "Ich war mir nicht sicher, dass ich gewonnen habe. Ich bin so glücklich. Meine Teamkollegen haben mich super in Position gebracht", sagte Ackermann.

Roglič besiegt seine bösen Geister - und Carapaz

Am Vortag hatte sich der frühere Skispringer Roglič einen großen Kampf mit Carapaz um den Gesamtsieg geliefert. "Ich hatte nicht immer alles unter Kontrolle, aber ich habe meine Aufgabe erledigt. Ich habe nicht daran gezweifelt", versicherte Roglič. Sieben Wochen nach der bitteren Niederlage bei der Tour de France, als er am vorletzten Tag den scheinbar sicheren Gesamtsieg aus der Hand gegeben und das Gelbe Trikot im Einzelzeitfahren an seinen jungen Landsmann Tadej Pogačar verloren hatte, war die Welt wieder in Ordnung. Dieses Mal war er beim "großen Kampf" im Skigebiet Sierra Bejar Covatilla nicht unter dem Druck eingebrochen.

Rogličs Herausforderer Carapaz konnte den zweiten Platz bei der Vuelta machen. (Foto: AP)

Für einen Moment sah es aber so aus, als ob die bösen Geister Roglič wieder einholen würden. Drei Kilometer vor dem Ziel attackierte Carapaz, der Mann aus Ecuador fuhr Sekunde um Sekunde heraus. Zwischenzeitlich wies das virtuelle Gesamtklassement nur noch 17 Sekunden Vorsprung für Roglič aus. Doch diesmal zeigte Tony Martins Teamkollege keine Nerven. Mit einem Vorsprung von 24 Sekunden konnte Roglič einen Tag später in Madrid über die Ziellinie rollen.

Auch Chris Froome durfte vor der Schlussetappe noch einmal auf das Podest klettern. Der viermalige Tour-de-France-Sieger bekam die Trophäe für seinen Gesamtsieg 2011 überreicht. Dem Briten war der Sieg im vergangenen Jahr mit acht Jahren Verspätung zugesprochen worden, nachdem der ursprüngliche Sieger Juan José Cobo wegen Abnormalitäten im Biologischen Pass disqualifiziert wurde. "Das war ein wenig surreal, die Trophäe jetzt zu bekommen. Die Vuelta 2011 war der Wendepunkt in meiner Karriere. Danach hatte ich das Selbstvertrauen, die Gesamtwertung bei großen Rundfahrten in Angriff zu nehmen", sagte Froome.

"Können glücklich sein, dass wir fahren dürfen"

In diesem Jahr spielte der Brite keine Rolle. Mit mehr als dreieinhalb Stunden wurde er in der Gesamtwertung gelistet. Für Froome ging am Samstag eine Ära zu Ende. Es war sein letztes Rennen für den Ineos-Rennstall (vormals Sky). Im nächsten Jahr fährt er für das Team Israel Start-Up Nation.

Roglič hatte seinen knappen Vorsprung bei der Spanien-Rundfahrt auch den 48 Bonussekunden zu verdanken, die er auf sechs Etappen einsammelte. Ein schlechtes Gewissen hatte er dabei nicht. "Wenn du gewinnst, schaust du am Ende nicht darauf, wie du es geschafft hast. Jeder hat die gleiche Chance, die Bonussekunden zu holen. Ich habe sie genommen." Mit vier Etappensiegen und drei zweiten Plätzen hat sich der Mann aus Trbovlje das Rote Trikot aber auch verdient.

Roglič wird die Saison als Weltranglistenerster beenden. Zwölf Saisonsiege, darunter auch der Triumph beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich dokumentieren ein herausragendes Jahr. Dass in Zeiten von Corona die Radsport-Saison bis auf wenige Ausnahmen überhaupt durchgezogen werden konnte, wertet Roglič als großen Gewinn: "Bei dem Zustand, in der die Welt ist, können wir glücklich sein, dass wir Rennen fahren dürfen."