Weiteres Opfer von Larry Nassar?: Turn-Star beschuldigt Arzt des Missbrauchs

Turn-Olympiasiegerin Gabrielle Douglas beschuldigt den Teamarzt Larry Nassar des sexuellen Missbrauchs. Sie ist damit die dritte Turnerin, die sich gegen ihn ausspricht. Im gleichen Zuge entschuldigt sie sich auch für einen frauenfeindlichen Kommentar.

Nun hat auch Gabrielle Douglas ihr Schweigen gebrochen. Die dreimalige Turn-Olympiasiegerin berichtete auf Instagram, dass Larry Nassar, der frühere Team-Arzt des US-Verbandes, auch sie sexuell missbraucht habe.

Als Grund für ihr bisheriges Schweigen nannte sie die Tatsache, dass sie zu einer Gruppe gehörte, die auf "Stillschweigen trainiert war". Douglas ist nicht die erste bekannte US-Turnerin, die öffentlich bestätigt hat, von Nassar missbraucht worden zu sein. McKayla Maroney machte ihren Missbrauch im Oktober öffentlich und Douglas' Teamkollegin Alexandra Raisman hatte über ihren Missbrauch in ihrer kürzlich veröffentlichten Autobiografie "Fierce" geschrieben.

In ihrer Instagram-Nachricht entschuldigte sich Douglas zunächst für Äußerungen, die Raisman eine Mitschuld an den Übergriffen zugeschrieben hatten. Diese hatte die anderen Opfer des Arztes dazu aufgerufen, die Schuld für die Verbrechen nicht bei sich zu suchen. Douglas kommentierte dies bei Twitter. "Ein provokanter/sexueller Kleidungsstil spricht die falsche Gruppe an", schrieb sie in einem Post, der später nach reichlich Kritik gelöscht wurde.

Douglas ruderte in der Folge zurück und bekräftige ihren Standpunkt nun erneut. "Ich habe meinen Kommentar nicht als Opferbeschuldigung gesehen, weil ich weiß, dass kein Kleidungsstil irgendjemandem die Erlaubnis dazu gibt, dich zu belästigen oder missbrauchen", sagte Douglas. Anschließend räumte sie ein, auch eine Geschädigte Nassars zu sein.

Der 54-jährige Nassar war nach fast zwei Jahrzehnten als Teamarzt des US-Turnverbandes in Jahr 2015 entlassen worden. Gegen den Arzt, der in Untersuchungshaft sitzt, wurde schon im vergangenen Jahr Anklage erhoben. Er hat sich zu Vorwürfen der Kinderpornografie schuldig bekannt - in seinem Besitz befanden sich mehr als 37.000 Bilder und Videos, zum Teil mit Mädchen im Alter von sechs Jahren.

Am 7. Dezember fällt das Urteil, als Strafmaß sind 22 bis 27 Jahre Haft vorgesehen. Bereits am 29. November muss er sich in einem weiteren Prozess verantworten: wegen strafbarer sexueller Handlungen in 33 Fällen.

Quelle: n-tv.de