Zum wiederholten Male gerät Mike Tyson durch körperliche Gewalt in die Schlagzeilen. Der einstige Weltklasse-Boxer muss nach der Prügelei im Flugzeug aber keine neuerliche Haftstrafe fürchten. Die Staatsanwaltschaft sieht nach Sichtung aller Aufnahmen und Aussagen keinen Grund für eine Anklage.

Der frühere Boxweltmeister Mike Tyson muss für Schläge gegen einen Mitreisenden in einem Flugzeug in den USA keine Strafverfolgung fürchten. Ein Staatsanwalt des San Mateo County im Bundesstaat Kalifornien erklärte, dass es keine Anklage gegen den ehemaligen Boxer geben werde. Zu der Entscheidung beigetragen hätten "das Verhalten des Opfers im Vorfeld des Vorfalls, die Interaktion zwischen Herrn Tyson und dem Opfer sowie die Bitten sowohl des Opfers als auch von Herrn Tyson, keine Anklage in diesem Fall zu erheben". Zudem seien die öffentlich gewordenen Aufnahmen gesichtet worden.

Ein Handyvideo zeigt, wie der 55-jährige frühere Schwergewichtschampion einem im Flieger hinter ihm sitzenden jungen Mann mehrere Schläge ins Gesicht verpasst. Dem Promi-Portal "TMZ" zufolge hatte der Fluggast Tyson provoziert und nicht aufgehört, auf ihn einzureden. "Iron Mike" sei zunächst freundlich gewesen, habe den Mann dann aber aufgefordert, sich zu beruhigen. Als der Fluggast dies nicht getan habe, habe Tyson ihn mehrfach geschlagen, berichtet die Website unter Berufung auf einen Zeugen. Auf einem Foto ist zu sehen, dass der Fluggast leichte Kopfverletzungen davontrug.

Der für seine harten Schläge berüchtigte Tyson gilt als einer der besten Schwergewichtsboxer der Geschichte. Er sorgte aber immer wieder für Negativ-Schlagzeilen und geriet mit dem Gesetz in Konflikt. So wurde er Anfang der 1990er Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen zu mehreren Jahren Haft verurteilt. 1997 biss er seinem Gegner Evander Holyfield im Ring ein Stück vom Ohr ab, zudem wurde er schon wegen Körperverletzung und des Besitzes von Kokain verurteilt.

Medienberichten zufolge hält Tyson seit 1982 den Rekord des schnellsten Knockouts im Amateurboxen, als er in einem Nachwuchskampf schon nach acht Sekunden den entscheidenden Treffer landete. Auch nach dem Wechsel ins Profilager war er dafür bekannt, Kämpfe schon in den ersten Runden zu beenden. 1986 krönte er sich mit 20 Jahren zum bis dahin jüngsten Weltmeister im Schwergewicht. Seinen letzten WM-Kampf bestritt er im Juni 2002 als 35-Jähriger, unterlag jedoch dem Briten Lennox Lewis deutlich.