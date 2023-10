Zwei verletzungsbedingte Absagen bringen die beiden Hauptkämpfe bei UFC 294 in Wanken, der MMA-Veranstalter findet aber namhaften Ersatz. Die große Überraschung bleibt am Ende jedoch aus.

Islam Makhachev hat bei UFC 294 in Abu Dhabi seinen Titel im Leichtgewicht verteidigt und seine Kritiker zum Schweigen gebracht. Der 31-jährige MMA-Kämpfer besiegte Herausforderer und Federgewicht-Champion Alexander Volkanovski durch TKO in Runde eins.

Die Verletzung des Brasilianers Charles Oliveira machte das erneute Aufeinandertreffen der beiden Champions erst möglich. Für Volkanovski war es die wohl letzte Chance zum Doppelchampion der Organisation zu werden und damit zu Größen wie Conor McGregor aufzusteigen. Das erste Aufeinandertreffen entschied Kontrahent Makhachev nach Punkten für sich, viele Experten hatten aber Volkanovski vorne gesehen. Mit rund zwölf Tagen Vorbereitung ging der Australier in den Kampf mit dem schwereren Russen, von mangelnder Vorbereitung war aber nichts zu sehen.

Beide Kämpfer suchten in Runde eins zunächst die richtige Distanz, ehe der Russe in den Clinch wechselte. Dort konnte er dem Australier zusetzen, der sich aus dem Clinch jedoch befreien konnte. Dann setzte Makhachev zu einem wuchtigen Headkick an, der über die Deckung Volkanovskis rutschte und den 36-Jährigen heftig am Kopf traf. Volkanovski ging zu Boden, Makhachev setzte kurz nach, ehe der Ringrichter einschritt und den Kampf für beendet erklärte.

Chimaev bleibt weiter ungeschlagen

Das Co-Main-Event bestritten der aufstrebende Superstar Khamzat Chimaev und der ehemalige Weltergewicht-Champion Kamaru Usman. Und Chimaev legte los wie die Feuerwehr. Nach wenigen Sekunden setzte er bereits zum Takedown an und konnte Usman schnell niederringen. Am Boden behielt der in Tschetschenien geborene Schwede die gesamte Runde die Kontrolle, konnte aber keinen Aufgabegriff anbringen. Mit Schlägen malträtierte er seinen 36-jährigen Kontrahenten.

Die zweite Runde blieb vier Minuten lang im Stand, weil Usman selbst immer wieder den Takedown fingierte und im Striking die sauberen Treffer hatte. Chimaev brachte zwar zum Schluss seinen Gegner wieder zu Boden, konnte dann aber keine Dominanz ausstrahlen und auch keine Treffer landen. Die dritte Runde startete Usman wider clever. Trotz nur elf Tagen Vorbereitung auf den Kampf - eigentlich hätte der Brasilianer Paulo Costa gegen Chimaev antreten sollen - zeigte er keine Ermüdung, wehrte die Takedown-Versuche ab und setzte saubere Treffer. Chimaev konnte dennoch zwei Minuten vor dem Ende wieder in den Bodenkampf wechseln und behielt dort die Kontrolle. Am Ende siegte der 29-Jährige nach Mehrheitsentscheidung. Zwei der drei Ringrichter werteten den Kampf unentschieden, einer für Chimaev.

Chaos-Entscheidung bei Ankalaev gegen Walker

Das Duell der beiden Halbschwergewichte Magomed Ankalaev und Johnny Walker sollte einen möglichen Herausforderer um den vakanten Titel in der Gewichtsklasse herauskristallisieren. Nach leichtem Abtasten in der ersten Minute setzte Ankalaev zum Takedown an, den der Russe auch durchbringen konnte. Im Bodenclinch am Käfig setzt Ankalaev dann zum Kniestoß an, einer verbotenen Aktion in dieser Konstellation.

Der Ringarzt brach den Kampf dann überraschend ab, weil Walker einen Cut über dem Auge davontrug. Das Unverständnis der Kämpfer mündete in einem Gerangel zwischen Fightern und dem Ringrichter - totales Chaos, bis UFC-Boss Dana White in den Ring kam, um die Situation zu beruhigen. Der Kampf endete ohne Wertung, weil der Kniestoß als unabsichtlich gewertet wurde.