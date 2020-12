Michael van Gerwen sendt mit seinem ersten Auftritt bei der Darts-WM 2021 ein beeindruckendes Signal an die Konkurrenz und freut sich jetzt auf Zeit vor dem Bildschirm. Darts-Deutschland blickt mit gemischten Gefühlen auf den fünften WM-Tag in London.

Seit sieben Jahren führt Michael van Gerwen ununterbrochen die Darts-Weltrangliste an. Diese unglaubliche Serie kann bei der Darts-WM 2021 ihr Ende finden. Ein frühes Ausscheiden und "MvG" ist seinen Nimbus definitiv los. Für die Konkurrenz ist jede Partie des Niederländers ein "Matchball-Spiel". Doch mit dem Druck kommt van Gerwen offenbar gut klar.

Zum Auftakt ins wichtigste Darts-Turnier des Jahres sendet der dreifache Weltmeister ein beeindruckendes Signal an die Konkurrenz. 109 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, eine stabile Doppelquote von 44 Prozent. Gegen den schottischen Außenseiter Ryan Murray präsentiert sich van Gerwen wie in besten Zeiten. Den ersten Satz gewinnt "The Green Machine" im Schnelldurchlauf mit 3:0. Im zweiten entsendet Murray ein Lebenszeichen, gleicht zum 1:1 aus. Van Gerwen kann sich bis dato aber nicht viel vorwerfen lassen und holt sich die Führung schnell zurück. Spannend wird es im vierten Satz. Weil van Gerwen Matchdarts liegen lässt, hat Murray plötzlich einen Dart auf Doppel, um die Partie in einen Entscheidungssatz zu schicken. Doch der Schotte kann die Chance nicht nutzen, wenige Sekunden später ist die Partie vorbei.

Nach dem Spiel gibt van Gerwen zu, dass er trotz beeindruckender Leistung im ein oder anderen Moment zittern musste: "Ryan hat großartig gespielt. Ich durfte ihm keine Chancen geben, die hat er nämlich fast immer genutzt." Und doch spart der 31 Jahre alte Niederländer auch nicht mit Eigenlob: "Ich habe ein phänomenales Spiel gemacht."

Zur Belohnung gönnt sich van Gerwen nun einen Weihnachtsurlaub in der Heimat. Erst nach den Feiertagen geht es für ihn in Runde drei gegen Ricky Evans oder Mickey Mansell weiter. Bis dahin verbringt der Niederländer die Zeit im Kreis seiner Familie und vor der Konsole. "Wenn meine Familie schläft, werde ich Call of Duty spielen", kündigt "MvG" nach seinem Auftaktsieg an.

Sieg und Niederlage für Deutsche

Max Hopp muss früh die Heimreise antreten. (Foto: picture alliance/dpa/PA Wire)

Zuvor am Abend hat sich der Deutsche Nico Kurz in seinem Auftaktspiel gegen Andy Hamilton durchgesetzt. Mit 3:1-Sätzen gewinnt der 23-jährige Industriemechaniker gegen den WM-Finalisten von 2012. Zwar kann Kurz nur sporadisch an sein beeindruckendes WM-Debüt im Vorjahr (Einzug in die dritte Runde) anknüpfen, für den schwächelnden Hamilton reicht es trotzdem. In der zweiten Runde kommt es am Montagabend somit zum deutschen Duell mit Gabriel Clemens. Zum ersten Mal überhaupt treten zwei Deutsche bei der Darts-WM gegeneinander an.

Das bedeutet allerdings auch, dass es nur einer in die Runde der letzten 32 schaffen kann. Denn der dritte deutsche Starter ist seit gestern bereits raus. Max Hopp muss sich in seinem Zweitrundenspiel trotz ordentlicher Leistung dem klasse aufgelegten Mervyn King geschlagen geben. "Ich bin gerade schon ziemlich wütend", so Hopp nach der bitteren, aber letztlich verdienten Niederlage. "Es ist natürlich ärgerlich, dass jetzt schon wieder relativ früh bei einer WM Schluss ist, ich hatte mir schon mehr erhofft."

"Double Trouble" auf höchstem Niveau

Für eines der bisherigen Turnier-Highlights sorgen am Abend des fünften WM-Tages unterdessen der Australier Damon Heta und der US-Amerikaner Danny Baggish. Heta gerät schnell mit 0:2 in Rückstand, steckt aber nicht auf, rettet mehrfach seinen Kopf aus der Schlinge und sich in den Entscheidungssatz, in dem die Partie zur Nervenschlacht wird. Beide Akteure erleben ein beispielloses "Double Trouble", verpassen minutenlang Doppelfelder. Beim Stand von 2:1 in den Legs verschenkt Heta gleich fünf Matchdarts, Baggish nutzt seinerseits die zwölfte (!) Chance zum Ausgleich. Im letzten Leg versiebt Heta einen weiteren Matchdart, Baggish nutzt die Gunst der Stunde und sorgt für ein Kuriosum: Obwohl sein Gegner über das gesamte Spiel hinweg zwei Legs mehr gewinnt, zieht Baggish in die zweite Runde ein.

Darts WM 2021 Tag 5 - Ergebnisse Runde 1

Steve Lennon 3-1 Daniel Larsson

Scott Waites 3-2 Matt Campbell

Kim Huybrechts 3-0 Di Zhuang

Andy Hamilton 1-3 Nico Kurz

Andy Boulton 3-1 Deta Hedman

Damon Heta 2-3 Danny Baggish Runde 2

Mervyn King 3-1 Max Hopp

M. van Gerwen 3-1 Ryan Murray

Weniger dramatisch verläuft das WM-Debüt der 61-jährigen Deta Hedman, eine von zwei Frauen bei der Darts-WM. Die auf Jamaika geborene Engländerin wird mit ihrem Auftritt gegen Andy Boulton zur zweitältesten WM-Debütantin aller Zeiten, kann sportlich aber nur im dritten Satz mithalten. Boulton gewinnt die Partie souverän mit 3:1.

Am heutigen Sonntag ist der Alexandra Palace fest in niederländischer Hand. Gleich sechs der elf niederländischen WM-Teilnehmer treten ans Board. Unter anderem kommt es zum Duell zwischen Vincent van der Boort, dem "Dutch Destroyer", und Ron "The Bomb" Meulenkamp. In der Abendsession dürfte es vor allem zwischen Jeffrey de Zwaan und Ryan Searle hochklassig werden.

Die ganz großen Höhepunkte stehen aber erst wieder am Montagabend auf dem Spielplan. Titel-Kandidat Gerwyn Price greift gegen seinen walisischen Landsmann Jamie Lewis ins Turnier ein. Anschließend schreiben Gabriel Clemens und Nico Kurz unabhängig vom Ausgang deutsche Darts-Geschichte. Michael van Gerwen wird währenddessen zu später Stunde an der Konsole sitzen.

Im Podcast "Checkout" gibt's an jedem Morgen die spannendsten Geschichten der Darts-WM zum Nachhören. Den Podcast finden Sie zudem auf Spotify und Apple Podcasts.