Die Freude bei den Mannheimerinnen ist groß: Erstmals gewinnen die Feldhockey-Damen die deutsche Meisterschaft. Doch eine entscheidende Sache fehlt - die Meisterschale. Die sollen die Vorjahressiegerinnen vom Düsseldorfer HC verbummelt haben.

In ihrem dritten Finale haben die Feldhockey-Damen des Mannheimer HC endlich zum ersten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Nach einer ganzen Saison ohne Niederlage setzte sich das Team am Sonntag mit 4:3 im Penaltyschießen gegen UHC Hamburg durch. Das Endspiel hatte nach regulärer Spielzeit 1:1 (1:0) gestanden. Das Ziel der Träume ist erreicht, die deutsche Meisterschaft. Doch etwas Entscheidendes fehlt in diesem großen Moment: die Meisterschale. Der silberne Teller war beim Titelverteidiger, dem Düsseldorfer HC, nämlich nicht mehr rechtzeitig aufgetaucht. Stattdessen gab es zur Meisterfeier bloß einen blauen Wimpel.

Bei der Düsseldorfer Meisterschaft 2022 war die Schale noch da. (Foto: IMAGO/foto2press)

Anruf beim Sprecher des Mannheimer HC. Valentin Heyl spricht von einem "sehr unglücklichen Umstand" gegenüber ntv.de. "Dass Dinge verloren gehen - passiert. Die Meister-Trophäe zu verlieren, ist extrem unglücklich", sagt MHC-Sprecher Heyl. Die Trophäe, das ist der Anlass für den Ärger, hatten sie in Düsseldorf nicht mehr auffinden können. Die Titelverteidigerinnen hätten alles auf links gedreht: die Umkleiden, das Klubhaus. Auch die Mannheimer haben es im Vorfeld laut Heyl über alle Kanäle versucht: der Verband, die Hockey-Liga und die Düsseldorfer selbst. Alles ohne Ergebnis. Keine Schale.

Die Posse um die Meisterschale hat zudem auch noch eine sportliche Vorgeschichte. Die vorherigen beiden Finals hatten die Mannheimerinnen verloren - jeweils gegen Düsseldorf. In dieser Saison sind die Titelverteidigerinnen schon im Viertelfinale ausgeschieden. Am Ende der Spielzeit hatten sie also nicht viel mit der Schale zu tun.

Und jetzt? Feiern konnten die Mannheimerinnen am Sonntag trotzdem. Es gab nicht nur den Wimpel. Die Hockeyspielerinnen nahmen sich einen weißen Teller aus der Gastronomie und haben "Deutscher Meister" draufgeschrieben. "Für den Abend war das vielleicht ganz witzig. Wir würden unseren Mädels aber gerne den echten Teller übergeben wollen", sagt Heyl und lässt dabei anklingen, dass die richtige Schale möglichst bald den Weg zu seiner Mannschaft finden soll. Den Düsseldorfern drohen infolge des Verlusts übrigens keine Konsequenzen, heißt es von der Liga.

Der Düsseldorfer HC reagierte bislang nicht auf Anfragen von ntv.de.