Wright im Weltmeister-Modus Was ist bloß los mit Michael van Gerwen? Von Kevin Schulte

Weltmeister Peter Wright ist in der Premier League zurück in der Spur.

An Spieltag fünf der Premier League Darts beweist Weltmeister Peter Wright eindrucksvoll, dass seine Klatsche zuletzt lediglich ein Ausrutscher war. Michael Smith ist derweil auch für den Weltranglistenersten momentan zu gut.

Nach dem Neun-Darter von Michael Smith vor einer Woche in Dublin, erleben die Fans im englischen Exeter zwar nicht das perfekte Spiel, dennoch dürfte dieser Premier League-Abend in Erinnerung bleiben. Auch weil Peter Wright seine Weltmeister-Form auf die Bühne bringt und mit 110 Punkten pro Aufnahme (alles über 100 ist schon absolute Weltklasse) die beste Leistung der gesamten Premier League-Saison zeigt. Gegen Nathan Aspinall setzt sich der Schotte mit 7:3 durch.

Deutlich schlechter spielt Junioren-Weltmeister Luke Humphries. Der Engländer bleibt mit gerade mal 88 Punkte pro Aufnahme weit unter seinen Möglichkeiten. Doch auch das reicht an diesem Abend zum Sieg. Humphries bezwingt den indisponiert auftretenden Gary Anderson mit 7:5 und schafft Historisches: Im 14. Anlauf gewinnt ein sogenannter "Challenger", ein heimischer Gastspieler, erstmals eine Partie in der Premier League.

van Gerwen "in keiner guten Verfassung"

Einen großen Sieg landet auch Michael Smith. Der Vizeweltmeister von 2019 nimmt sein Neun-Darter-Selbstvertrauen mit in die Partie gegen den Weltranglistenersten Michael van Gerwen. Bereits beim Stand von 6:2 bekommt Smith erste Matchdarts. Die kann er zwar noch nicht nutzen, doch wenig später steckt einer seiner Pfeile im acht Millimeter schmalen Doppelfeld. "Es ist eine große Sache, van Gerwen zu besiegen. Er ist weiterhin der beste Spieler der Welt, aber er ist aktuell in keiner guten Verfassung", sagt der neue Tabellenzweite Smith nach dem 7:4-Sieg im Interview bei "Sky Sports".

Weiter geht's mit dem "FA Cup of Darts"

Zurück auf Platz eins ist Glen Durrant, der Gerwyn Price überraschend mit 7:3 deklassiert. Für Durrant ist es im fünften Match in seiner Debüt-Spielzeit bereits der dritte Sieg. Price rutscht nach seiner ersten Pleite (zuvor gab's drei Remis und einen Sieg) auf Rang fünf ab. Das Duell im Tabellenkeller zwischen Rob Cross und Daryl Gurney endet mit 6:6. Gurney wartet weiter auf seinen ersten Sieg, bleibt Letzter. Noch hat er aber vier Wochen Zeit, um den letzten Platz zu verlassen und sich für die Rückrunde und weitere erinnerungswürdige Premier-League-Spieltage zu qualifizieren.

Weiter geht es für die Darts-Stars bei den UK Open. Von heute an bis Sonntag duellieren sich 160 Spielerinnen und Spieler um den wegen seines Pokalcharakters berühmten "FA Cup of Darts". Beim Turnier in Minehead (England) wird nach jeder Runde ohne Setzliste neu ausgelost, sodass sich die Topspieler häufig schon früh gegenseitig aus dem Turnier kegeln.

Im Podcast "Checkout" analysiert Kollege Kevin Schulte zusammen mit Christian Rüdiger Woche für die Woche die Ereignisse in der Darts-Welt. Den Podcast finden Sie zudem auf spotify, Apple Podcasts und Soundcloud.