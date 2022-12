Zwei Todesfälle unter Journalisten innerhalb weniger Stunden überschatten die WM in Katar.

Am späten Freitagabend kollabiert der US-Journalist Grant Wahl im Stadion und verstirbt kurz darauf. Nur wenige Stunden später kommt ein weiterer Journalist ums Leben, der von der Weltmeisterschaft in Katar berichtet.

Ein zweiter Journalist ist bei der Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft gtorben. Der Fotojournalist Khalid al-Misslam vom katarischen Nachrichtensender Al Kass TV verstarb am Samstag, wie sein Arbeitgeber bestätigte.

Der katarische Nachrichtensender "Gulf Times" sprach der Familie von Al-Misslam ihr Beileid aus und schrieb: "Al-Misslam, ein Katarer, starb plötzlich während der Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022. Wir glauben an Allahs Barmherzigkeit und Vergebung für ihn und sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus." Die Todesursache ist noch nicht bekannt, wie lokale Medien berichten. Sein Arbeitgeber ging in einer Live-Sendung zunächst nur kurz auf das Ableben des Fotojournalisten ein, ohne weitere Details zu nennen.

"Aber trotzdem: nicht gut"

Die Nachricht vom Tod al-Misslams kommt weniger als 24 Stunden nach dem Tod des US-Journalisten Grant Wahl. Wahl, der in Katar von seiner achten Weltmeisterschaft berichtet hatte, war während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden auf der Medientribüne des riesigen Lusail Stadions zusammengebrochen und verstarb wenig später. Der 48-Jährige hatte zu Beginn des Turniers für Schlagzeilen gesorgt, nachdem ihm der Zutritt zu einem Stadion verweigert worden war, weil er ein T-Shirt mit einem Regenbogen auf der Vorderseite trug.

Wahl bestätigte am Donnerstag in seinem Podcast, dass er "wahrscheinlich" eine Bronchitis hatte, nachdem er eine medizinische Klinik aufgesucht hatte, wo ihm Antibiotika verschrieben wurden. "Drei Wochen mit wenig Schlaf, viel Stress und viel Arbeit können einem das antun", schrieb Wahl. Covid habe er nicht gehabt. Im Krankenhaus sei ihm gesagt worden, dass er wahrscheinlich an einer Bronchitis erkrankt sei.

"Sie gaben mir ein Antibiotikum und einen starken Hustensaft, und ein paar Stunden später geht es mir schon etwas besser. Aber trotzdem: Nicht gut." Wahl hatte unter anderem für "Sports Illustrated" und den Sender CBS gearbeitet, aus Katar berichtete er über seine eigene Internetseite. Der renommierte Autor hatte kurz vor der Verlängerung noch zum 2:2-Ausgleich der Niederländer getwittert: "Ein unglaublicher Treffer nach einer Standardsituation." Wenige Minuten nach diesem Tweet kollabierte Wahl, er starb im Alter von 48 Jahren.

Wahls Tod war nicht der einzige ungeklärte Vorfall an diesem Tag. Ein Sicherheitsbeamter, der sich inzwischen in einem ernsten, aber stabilen Zustand auf der Intensivstation des Hamad Medical Hospital befindet, war nach dem Spiel zwischen Argentinien und den Niederlanden von einer oberen Tribüne außerhalb des Stadions herabgestürzt.