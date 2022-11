(Foto: IMAGO/Action Plus)

In Argentinien geht es beim Fußball emotionaler zu als andernorts, auch härter. Doch das Finale der Trofeo de Campeones geht selbst für argentinische Verhältnisse überaus farbenfroh über die Bühne. Am Ende steht ein Skandal.

Der argentinische Fußball ist Gewalt und Krawall gewohnt, auf den Rängen und auch auf dem Platz. Treffen die großen Rivalen aufeinander, herrscht jederzeit gewaltiges Eskalationsprogramm. Doch was im Rahmen der Trofeo de Campeones zwischen Doublesieger Boca Juniors und dem Racing Club los war, ist auch für argentinische Verhältnisse denkwürdig: Das Spiel, das in seiner Bedeutung dem deutschen Supercup entspricht, dauerte ewig und konnte doch nicht zu Ende gespielt werden. Weil den Boca Juniors am Ende die Spieler ausgegangen waren.

Lange, lange sah es am Sonntagabend danach aus, als würden die Zuschauer Zeuge eines spannenden, aber vergleichsweise normalen Fußballspiels werden. Norberto Briasco hatte die Boca Juniors in Führung gebracht (19.), Matias Rojas glich drei Minuten später für Racing Club aus. Danach passierte lange wenig, doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit begannen die Dinge, aus dem Ruder zu laufen.

Jagd auf Carlos Alcaraz

Tief in der Nachspielzeit lieferten sich Bocas Sebastian Villa und sein Gegenspieler Johan Carbonero ein Scharmützel weit jenseits der Grenzen der Regeln, beide flogen daraufhin vom Platz! Doch der Tanz ging dann für den argentinischen WM-Schiedsrichter Facundo Tello erst so richtig los: Mitte der ersten Hälfte der Verlängerung stellte Tello Bocas Alan Varela vom Platz, die Gelb-Rote-Karte sollte der letzte vergleichsweise herkömmliche Platzverweis des Abends bleiben.

Denn als Carlos Alcaraz für den Racing Club kurz vor Schluss der Verlängerung den Siegtreffer erzielte, eskalierte die Lage: Der Angreifer riss sich vor den Boca-Fans das Trikot vom Leib und zeigte provokant auf das Wappen seines Klubs. Eine Provokation, die den Boca-Tross komplett zum Ausrasten brachte: Mehrere Spieler machten Jagd auf Alcaraz, bewarfen ihn mit einem Ball und zogen den Rivalen am Ohr.

Das Resultat: Eine große Rudelbildung, die Schiedsrichter Tello mit reichlich rotem Kartenmaterial zu sortieren versuchte! Torschütze Alcaraz flog vom Platz und mit ihm sein Mitspieler Jonathan Galvan. Doch die rasenden Boca Juniors wurden deutlich schwerer sanktioniert: Einmal Gelb-Rot, dreimal glatt Rot, dazu Rot für den Ex-Frankfurter Carlos Zambrano, der zu diesem Zeitpunkt auf der Bank saß. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen - weil die Boca Juniors nur noch fünf Spieler auf dem Feld hatten. Zu wenige, um das Spiel zu Ende spielen zu dürfen. Schluss war damit aber noch nicht: Auch Bocas Darío Benedetto sah noch glatt Rot. Der Stürmer hatte Tello mit einer Geste bedeutet, dass er ihn für bestochen hält.