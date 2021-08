Der Pflichtspielstart für den Rekordcupsieger verschiebt sich: Der Deutsche Fußball-Bund setzt nach dem Coronafall beim Oberligisten Bremer SV das für Freitag vorgesehene DFB-Pokalspiel gegen Bayern München ab. Über die Neuansetzung der Partie soll schnellstmöglich entschieden werden.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nach dem Coronafall beim Oberligisten Bremer SV das für Freitag (20.45 Uhr) vorgesehene DFB-Pokalspiel gegen Rekordcupsieger Bayern München abgesetzt. "Hintergrund sind die behördlich angeordneten Quarantänemaßnahmen für den Bremer SV", teilte der DFB mit.

Darüber hinaus muss auch die Auslosung der 2. Hauptrunde aufgrund der Zuordnung beider Vereine in verschiedene Lostöpfe verschoben werden. Über die Neuansetzung der Partie wird der Verband in Abstimmung mit beiden Vereinen schnellstmöglich entscheiden. Ein Spieler des Fünftligisten war positiv auf Corona getestet worden, das Training der Hanseaten am Montagabend war daraufhin abgesagt worden. Am frühen Dienstagmorgen absolvierte die gesamte Mannschaft einen PCR-Test.

Pflichtspielauftakt nun gegen Gladbach

Cheftrainer Julian Nagelsmann wird also noch ein wenig warten müssen, um beim Fußball-Rekordmeister auf Titeljagd zu gehen. Dabei analysierte er im FC-Bayern-Mitgliedermagazin "51" bereits knallhart: "Wenn ich hier nichts gewinne, liegt es an mir." In der vergangenen Saison hatte Borussia Dortmund das alte Team des Trainers, RB Leipzig, im Pokalfinale besiegt. Nagelsmann weiter: "Ich spiele jedes Spiel, um es zu gewinnen, ganz egal welches. Denn ich hasse es, wenn man etwas mit der Gleichgültigkeit spielt, ob man gewinnt oder verliert." Das gelte im Übrigen auch für "Mensch ärgere dich nicht" im Kreise seiner Familie. Nagelsmann: "Ich kann es vielleicht akzeptieren, dass ich mal verliere. Aber wenn ich anfange, verlieren zu können, bin ich kein Gewinner mehr."

Es sei ein schönes Gefühl, jetzt in München zu sein, so der neue Coach. "Aber wohlig und warm wird es erst, wenn ich Titel gewinne. Erst dann bin ich wirklich beim FC Bayern angekommen. Bis es so weit ist, ist es ein unvollendetes Gefühl", betonte der Fußballlehrer, der in vier Saison-Vorbereitungsspielen noch keinen Sieg mit dem deutschen Vorzeigeklub feiern konnte. Das erste Pflichtspiel für Nagelsmann steht nach der Absetzung des DFB-Pokalauftakts am 13. August bei Borussia Mönchengladbach zum Punktspielauftakt der Bundesliga auf dem Programm.