Beim Bundesliga-Auftakt des VfB Stuttgart steht Mohamed Sankoh nur wenige Sekunden auf dem Feld - und nun vor einer anstrengenden Reha in der monatelangen Pause. Der 17-Jährige ist schwer am Knie verletzt, sein Klub sichert ihm jegliche notwendige Unterstützung zu.

Eine genaue Diagnose verrät der VfB Stuttgart zwar nicht, aber die Neuigkeiten zur schweren Verletzung von Mohamed Sankoh lassen schon vermuten, wie sehr das Knie des Sturmtalents in Mitleidenschaft gezogen worden. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilt, erlitt der 17-jährige Niederländer beim 5:1 gegen Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth eine Verletzung "unter Beteiligung des Kapsel- und Bandapparates" im linken Knie und wird damit "in den kommenden Monaten" nicht zur Verfügung stehen.

Eine Operation ist unumgänglich, sie soll in den kommenden Tagen erfolgen, danach die voraussichtliche langwierige Reha. Eine Rückkehr auf den Platz erscheint zunächst in weiter Ferne, wie auch VfB-Sportdirektor Sven Mislintat bestätigt: "Leider haben die eingehenden Untersuchungen die ersten Befürchtungen bestätigt." Er bezeichnet die Erkenntnisse als "schweren Schlag für uns alle, ganz besonders natürlich für Mo Sankoh". Der 17-Jährige habe "eine tolle Vorbereitung absolviert", nun aber "eine schwere Zeit vor sich". Immerhin eine, so Mislintat weiter, "in der wir ihn in jeglicher Form unterstützen werden".

Dass die Stuttgarter mit dem deutlichen Erfolg gegen Fürth vorübergehend an die Tabellenspitze rückten, war auch für Trainer Pellegrino Matarazzo nur ein kleiner Trost: "Das trübt ein bisschen die Stimmung", sagte er nach dem furiosen Auftritt seiner Mannschaft: "Wir hoffen, dass der Junge schnell wieder auf die Beine kommt."

Sankoh, im Sommer vergangenen Jahres vom englischen Klub Stoke City nach Schwaben gewechselt, hatte in der ersten DFB-Pokal-Runde beim 6:0 gegen den Berliner FC Dynamo ein Tor erzielt. Beim Bundesliga-Auftakt gegen die Kleeblätter war er in der 65. Minute eingewechselt worden und wenige Sekunden später bei einer Torchance mit dem gegnerischen Torhüter Sascha Burchert unglücklich zusammengeprallt. Dabei verdrehte er sich das Knie wie nun klar ist folgenschwer, musste mit einer Trage vom Feld gebracht werden und wurde offiziell in der 69. Minute bereits wieder ausgewechselt.