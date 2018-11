Sport

"Arbeitet härter und klüger": Didier Drogba beendet Karriere endgültig

Er ist einer der ganz großen Kicker seiner Generation. Jetzt geht er vom Rasen: Didier Drogba verkündet das Ende seiner Karriere. Zum Abschied gibt es vom Fußballprofi via Twitter warme Worte und gute Ratschläge.

Nach einer bewegten Karriere mit zahllosen Toren für Clubs wie Chelsea London, Olympique Marseille und Galatasaray Istanbul hat Stürmerstar Didier Drogba die Fußballschuhe endgültig an den Nagel gehängt. Der 104-malige Nationalspieler der Elfenbeinküste gab das - bereits im März angekündigte - Ende seiner Spielerlaufbahn auf Twitter bekannt.

Drogba postete ein Foto, dass ihn als kleinen Jungen im Fußball-Trikot zeigt. "1989 als alles angefangen hat", schreibt er dazu. "Wenn ich an die letzten 20 Jahre meiner professionellen Karriere zurückblicke und mir dann dieses Bild anschaue, könnte ich nicht stolzer sein auf das, was ich als Spieler erreicht habe, aber vor allem darauf, wie mich diese Reise als Mensch geformt hat." Dann richtet der 40-Jährige das Wort direkt an seine Fans. "Wenn euch jemand sagt, eure Träume seien zu groß, sagt einfach danke und dann arbeitet härter und klüger, um sie wahr werden zu lassen."

Dank an seine Wegbegleiter

Drogba bedankte sich bei seinen Kollegen, "allen Spielern, Managern, Teams und Fans", die ihn auf seinem Weg begleitet haben, sowie bei seiner Familie. Zuletzt war er für den US-Club Phoenix Rising in der zweitklassigen United Soccer League aufgelaufen. Der Verein bestätigte Drogbas Ausscheiden auf Twitter.

Den größten Erfolg seiner Karriere feierte Drogba 2012, als er mit Chelsea den Champions-League-Titel gewann. Allein für die Londoner erzielte er 164 Tore in 381 Spielen. Zudem ist Drogba, der zweimal als Afrikas Fußballer des Jahres ausgezeichnet wurde, mit 65 Treffern bis heute Rekordtorschütze der ivorischen Nationalmannschaft.

Quelle: n-tv.de