Champions-League-Sieg in Paris Diesmal können die Bayern-Frauen jubeln

Dem Viertelfinale der Champions League kommen die Frauen des FC Bayern München einen Schritt näher: Bei Paris St. Germain siegt das Team mit 1:0. Magdalena Eriksson erzielt den frühen Siegtreffer.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den ersten Sieg in der diesjährigen Gruppenphase der Champions League gelandet. Der deutsche Meister und Bundesliga-Tabellenführer setzte sich nach einem effektiven und konzentrierten Auftritt mit 1:0 (1:0) bei Paris St. Germain durch. Die Schwedin Magdalena Eriksson erzielte das Tor des Tages in der 21. Minute für die Münchnerinnen.

Das Team von Trainer Alexander Straus zeigte damit eine starke Reaktion auf das 2:2 zum Auftakt vor einer Woche zu Hause gegen AS Rom. Nächster Gegner auf dem Weg zum angestrebten Viertelfinal-Einzug ist am 14. Dezember Ajax Amsterdam. Die Bayern-Frauen haben noch nie den Titel in der Königsklasse gewonnen.

Die Münchnerinnen nutzten einen Freistoßball von Klara Bühl, den Kapitänin Glodis Viggosdottir quer köpfte, zur Führung durch Eriksson. Lea Schüller vergab kurz darauf die große Chance zum 2:0. Paris um die lange verletzte Torjägerin Marie-Antoinette Katoto gestaltete die Partie ansonsten in der ersten Halbzeit ausgeglichen.

Nach der Pause rettete Bayern-Torhüterin Maria Luisa Grohs mit einer Fußabwehr gerade noch bei einem Schuss der schnellen Tabitha Chawinga. Ansonsten zeigte sich Paris, der Halbfinalist von 2021 und 2022, - wie schon zuvor beim 0:2 in Amsterdam - zu wenig torgefährlich bei einigen vielversprechenden Angriffen.

Im Duell der Gruppenkonkurrenten gewann AS Rom das Duell gegen Ajax Amsterdam mit 3:0 (2:0). Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den vier Vierer-Gruppen schaffen nach der Vorrunde den Sprung in die Runde der besten Acht.