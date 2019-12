Auch dank eines Joker-Youngsters feiert der FC Bayern am 16. Bundesliga-Spieltag einen Last-Minute-Sieg beim SC Freiburg und rückt auf Platz 3. Davor wahrt Gladbach gegen Paderborn seine Herbstmeister-Chance. Köln siegt trotz 0:2-Rückstands spektakulär in Köln. In Wolfsburg überschattet ein Todesfall das Remis gegen Schalke.

SC Freiburg - FC Bayern 1:3 (0:1)

Top-Talent Joshua Zirkzee und Nationalstürmer Serge Gnabry haben den FC Bayern München gerade so vor einem vorweihnachtlichen Stimmungsdämpfer beim SC Freiburg bewahrt. Der erst knapp drei Minuten zuvor eingewechselte 18-jährige Niederländer und Gnabry sorgten mit ihren Treffern in der Nachspielzeit für den 3:1 (1:0)-Sieg beim in dieser Saison bisher starken SC Freiburg. Der Rekordmeister rückte durch den glücklichen Sieg auf den dritten Platz vor. Mit seinem 221. Bundesliga-Treffer hatte Robert Lewandowski (16.) die Bayern in Führung und sich selbst auf den dritten Platz der ewigen Torschützenliste geschossen. Dann aber bauten die Gäste zwischenzeitlich stark ab, was Vincenzo Grifo (59.) mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich bestrafte. Danach wogte das Spiel mit großen Chancen auf beiden Seiten hin und her. Als alles nach einem Remis aussah, schickte Bayern-Coach Hansi Flick seinen Youngster Joshua Zirkzee auf den Platz - und bewies ein goldenes Händchen.

Borussia Mönchengladbach – SC Paderborn 2:0 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat sich mit einem Arbeitssieg gegen den SC Paderborn die Chance auf die erste Herbstmeisterschaft seit 43 Jahren erhalten. Mit dem 2:0 (0:0) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn schloss das Team von Trainer Marco Rose am 16. Spieltag nach Punkten wieder zu Spitzenreiter RB Leipzig auf. Alassane Plea (46.) und Kapitän Lars Stindl per Foulelfmeter (67.) schossen vor 44.494 Zuschauern das Bundesliga-Überraschungsteam aus der kleinen Sinnkrise nach zuletzt zwei unglücklichen Last-Minute-Niederlagen. In der Europa League gegen Basaksehir Istanbul hatte die Borussia ebenso mit 1:2 verloren wie am Sonntag beim VfL Wolfsburg in der Liga und war damit nach über zwei Monaten von der Tabellenspitze gerutscht.

"Es war nicht ganz einfach", sagte Stindl bei Sky: "In der Halbzeit haben wir ein paar Dinge angesprochen. Dann haben wir es besser gemacht und verdient gewonnen." Paderborn-Innenverteidiger Sebastian Schonlau erklärte: "Wir kommen denkbar schlecht aus der Halbzeit. Das ist ärgerlich, aber passiert. Wir hatten dann noch gute Möglichkeiten, die wir besser ausspielen müssen. Mit dem 2:0 war es dann durch."

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln 2:4 (2:1)

Der 1. FC Köln hat mit einem beeindruckenden Comeback-Sieg ein Ausrufezeichen im Tabellenkeller gesetzt und Eintracht Frankfurt mit in den Abstiegskampf gezogen. Die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol gewann nach 0:2-Rückstand noch 4:2 (1:2) bei den Hessen. Während die Kölner damit den zweiten Sieg in Serie feierten und die Abstiegsplätze verließen, schleppt sich Frankfurt nach sieben Pleiten aus neun Pflichtspielen der Winterpause entgegen. Verteidiger Martin Hinteregger (6.) hatte die Eintracht mit seinem bereits sechsten Saisontreffer in Führung gebracht, Goncalo Paciencia (30.) per Kopf erhöht. Beide Treffer fielen im Anschluss an eine Ecke. Doch Kölns Nationalspieler Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.), Dominick Drexler (81.) und Ismail Jakobs (90.+4) drehten die Partie und sorgten dafür, dass die Kölner in der Tabelle nur noch vier Punkte hinter den Frankfurter liegen. "Nach dem, was man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, war das verdient für Köln", sagte Eintracht-Mittelfeldspieler Dominik Kohr am Sky-Mikrofon: "Sie haben sich nicht aufgegeben, bis zum Schluss gekämpft. Die jungen Spieler, die sie zuletzt reingeworfen haben, machen es gut. Wir haben jetzt ein enorm wichtiges Spiel in Paderborn. Da müssen wir drei Punkte mitnehmen."

VfL Wolfsburg – FC Schalke 1:1 (0:0)

Der VfL Wolfsburg hat erneut Comeback-Qualitäten bewiesen und nach einem Rückstand gegen den FC Schalke 04 noch einen Punkt geholt. Kevin Mbabu sicherte den Niedersachsen am Mittwochabend mit seinem Tor in der 82. Minute das 1:1 (0:0) in einem packenden Bundesliga-Duell auf Augenhöhe. Drei Tage nach dem kraftraubenden Schalker Sieg in Unterzahl gegen Eintracht Frankfurt und dem nicht minder anstrengenden Last-Minute-Erfolg des VfL gegen Borussia Mönchengladbach merkte man beiden Teams keine Müdigkeit an. Vor 24.651 Zuschauern nutzten vor allem die Wolfsburger, die durch Ozan Kabak in der 51. Minute in Rückstand geraten waren, zahlreiche Chancen zunächst nicht. Schalkes Ersatztorwart Markus Schubert, der den nach dessen Kung-Fu-Foul rotgesperrten Stammkeeper Alexander Nübel vertrat, brachte die Gastgeber in seinem erst zweiten Spiel in der Fußball-Bundesliga mit starken Paraden erst zur Verzweiflung und patzte dann beim Ausgleich.

Überschattet wurde die Partie von einem tragischen Todesfall. Ein Schalker Anhänger starb auf dem Weg zum Stadion. Aus Respekt und Anteilnahme verzichteten beide Fanlager daher in der zweiten Hälfte auf die Unterstützung ihrer Mannschaften.

Zweikampf an der Spitze, Mehrkampf im Keller: So stellt sich die Tabellensituation in der Fußball-Bundesliga nach dem 16. Spieltag dar. Während RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach um die Herbstmeisterschaft kämpfen, droht Werder Bremen das Überwintern auf einem Abstiegsplatz.