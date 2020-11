Es läuft gut für Mario Götze und die PSV Eindhoven: In der niederländischen Fußball-Meisterschaft halten sie den Anschluss Ajax Amsterdam und Vitesse Arnheim. Der Tabellendritte gewinnt das Brabanter Derby gegen Willem II Tilburg souverän, auch weil Götze früh vorentscheidend trifft.

Mario Götze und der designierte Fußball-Nationalspieler Philipp Max haben die PSV Eindhoven in der niederländischen Eredivisie zum sechsten Saisonsieg geschossen. Das Duo steuerte die ersten beiden Treffer zum 3:0 (2:0) im Brabanter Derby gegen Willem II Tilburg bei.

Zunächst traf der aufgerückte Linksverteidiger Max, der für die Länderspiele in den nächsten Tagen erstmals von Bundestrainer Joachim Löw berufen wurde, aus spitzem Winkel (14.). Sieben Minuten später war Götze aus kurzer Distanz per Flachschuss erfolgreich, es war das zweite Tor des Weltmeisters von 2014 im dritten Ligaspiel für Eindhoven. Er wurde in der 74. Minute ausgewechselt.

Donyell Malen (82.) markierte den Endstand. Bei den Gästen sah der von Bayern München II gekommene Derrick Köhn die Rote Karte (63.). Das Team von Trainer Roger Schmidt bleibt damit als Tabellendritter (19 Punkte) an Rekordmeister Ajax Amsterdam und Vitesse Arnheim (je 21) dran.