Am Freitag erzielt Harry Kane erstmals ein Tor in der Fußball-Bundesliga, wenige Tage später wird der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zum vierten Mal Vater. Und sorgt für Aufatmen auf der Insel.

Bayern Münchens neuer Stürmerstar Harry Kane ist zum vierten Mal Vater geworden. "Willkommen in der Welt Henry Edward Kane. 20/8/2023. Ich liebe dich, mein Junge", schrieb der 30 Jahre alte Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft unter ein Foto bei Instagram, das am Montag veröffentlicht wurde. Darauf war zu sehen, wie Kane den kleinen Henry offensichtlich kurz nach der Entbindung in ein Handtuch gehüllt auf seiner nackten Brust hält.

Kanes Wechsel nach München kurz vor der Geburt hatte im englischen Boulevard für sorgenvolle Schlagzeilen gesorgt: "OUR WURST NIGHTMARE! Das Baby von Englands Kapitän Harry Kane könnte in München geboren werden - und für DEUTSCHLAND spielberechtigt sein", schrieb "The Sun" scheinbar entsetzt. Der Stürmer, Rekordtorschütze der "Three Lions" hatte sich bedeckt gehalten: "Wir werden das tun, was für uns als Familie am besten ist", sagte er. Seine Frau habe, so schrieb "The Sun", aber schon im Juli, als die Verhandlungen über einen Wechsel Kanes noch liefen, mehrere Krankenhäuser in München inspiziert.

Wäre das vierte Kind der Familie in Deutschland zur Welt gekommen, hätte es die Möglichkeit auf eine doppelte Staatsbürgerschaft gehabt - und "die Möglichkeit sich zu entscheiden, ob es für England oder den großen Fußballrivalen spielen will", wie das Blatt mahnte. Auf dem Instagram-Bild des Profis, der am Freitag noch sein erstes Bundesligator für den FC Bayern erzielt, ist allerdings zu sehen, dass das Papierwerk rund um Henry Edward Kane auf Englisch gehalten ist. Ein starkes Indiz zumindest, dass der Junge niemals für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen wird.

Der für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zum FC Bayern gewechselte Kane ist seit 2019 mit seiner Jugendliebe Katie Goodland verheiratet. Das Paar hat bereits die drei Kinder Ivy, Vivienne und Louis.