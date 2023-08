2021 führt Roberto Mancini Italien überraschend zum EM-Titel, im Jahr darauf verpasst er mit der "Squadra Azzurra" die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Katar. Nun beendet Mancini die Achterbahnfahrt als italienischer Nationaltrainer - und tritt überraschend zurück.

Roberto Mancini ist überraschend als Nationaltrainer von Fußball-Europameister Italien zurückgetreten. Der 58-Jährige habe am Samstagabend nach gut fünf Jahren seinen Rücktritt eingereicht, teilte der italienische Fußball-Verband FIGC am Sonntag mit. Einen Nachfolger für den früheren Nationalspieler will der Verband laut eigener Aussage in den nächsten Tagen benennen.

Mancini hatte Italien 2021 zum EM-Titel geführt und damit mit den Azzurri den größten Erfolg seit dem Weltmeistertitel 2006 gefeiert. Einen Grund für den überraschenden Rücktritt des Nationalcoaches nannte der Verband nicht. Die italienische Sportzeitung "Tuttosport" spekuliert ohne Angabe von Quellen über Missstimmung zwischen dem Trainer und dem Verband - aber auch über ein mögliches, sensationelles Angebot aus Saudi-Arabien.

Unter Mancini hatte Italien die Teilnahme an der WM 2022 in Katar verpasst, zuletzt aber das Final-Turnier der Nations League erreicht, wo die Squadra Azzurra im Juni nach einer Halbfinal-Niederlage gegen Spanien den dritten Platz belegte. In der Qualifikation für die EM 2024 liegt England mit drei Punkten aus zwei Spielen auf Rang drei seiner Gruppe. Bereits im September stehen die Partien gegen Nordmazedonien und die Ukraine an.

Erst vor wenigen Tage hatte Verbandschef Gabriele Gravina verkündet, die Struktur rund um die Nationalmannschaft verändern zu wollen. Zuletzt war Italiens Ex-Nationaltorhüter Gianluigi Buffon nach seinem Karriereende zum Delegationsleiter des Nationalteams berufen worden. Er folgte auf den Mancini-Vertrauten Gianluca Vialli, der Anfang des Jahres an Krebs gestorben war. "Ich kehre in die Nationalmannschaft zurück, denn ich habe große Lust, mit den Italienern einen neuen Traum zu erleben", sagte Weltmeister Buffon, der kurz zuvor seine große Spielerkarriere beendet hatten.

Mancini war 2018 auf Interimstrainer Luigi di Bagio gefolgt, der nach der verpassten WM 2018 von Gian Piero Ventura übernommen hatte. Unter dem 58-Jährigen begeisterten die Azzurri bei der EM 2021 mit leidenschaftlichem Fußball und Teamgeist und blieben 37 Spiele in Serie ungeschlagen.