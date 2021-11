Es ist die herzigste Szene des WM-Qualifikationsspiels zwischen Irland und Portugal. Der Gastgeber trotzt dem Favoriten ein Remis ab, doch emotional wird es erst nach Abpfiff: Weil ein junges Mädchen zu Superstar Cristiano Ronaldo auf den Rasen rennt - und dafür belohnt wird.

Sportlich hat das WM-Qualifikationsspiel zwischen Irland und Portugal keinen Sieger gefunden. Emotional aber heißt die große Gewinnerin Addison Whelan, ist 13 Jahre alt und eine Irin mit großem Fable für Cristiano Ronaldo. Sie konnte ihrem Star ganz nah kommen - und bekam sogar sein Trikot geschenkt.

Normalerweise sind Flitzer nichts, was man auf dem Fußballplatz sehen will. Doch bei dem Mädchen drückten mehrere Leute in Dublin alle Augen zu. Nach Abpfiff stürmte Whelan an den Ordnern vorbei aufs Feld, lief in Richtung Ronaldo. Der Superstar von Manchester United reagierte total gelassen, hielt die Ordner sogar davon ab, das Mädchen aufzuhalten. Im Gegenteil: Als Whelan vor ihm stand, zog er sie in eine feste Umarmung, zog schließlich sein Trikot aus und schenkte es ihr.

"Mein Traum wurde wahr", sagte Whelan dem irischen Radiosender RTÉ Radio One und erklärte, wie sie das Treffen erlebt hatte: "Ich rief Ronaldos Namen, er drehte sich um und sah mich und sagte den Ordnern, mich zu ihm zu lassen. Ich stand unter Schock und weinte." Danach habe sie nach seinem Trikot gefragt, er habe "Okay" geantwortet. "Als mein Vater sah, wie er das Trikot auszog, war sein Gesicht geschockt", so die 13-Jährige, die zusammen mit ihrem Papa, der Fußballtrainer ist, im Stadion war.

Der erklärte gegenüber der irischen Zeitung "Independent", dass sie sich vorbereitet hatten: "Wir hatten ein großes Transparent und haben es ein paar Mal aufgehängt, aber er kam nicht wirklich in unsere Nähe, aber wir hatten einen Plan", sagte Peter Whelan. "Zehn Minuten vor Spielende standen die Ordner auf und drehten sich zu uns um. Ich schaute einen von ihnen an, zwinkerte ihm zu und sagte: 'Irgendeine Chance?', und er sagte: 'Keine Chance.'"

Doch der Ordner hatte die Rechnung ohne Addison Whelan und ihren gewitzten Vater gemacht: "Sobald der Pfiff ertönte, sagte ich zu ihr: 'Du weißt, wo er ist, geh', und sie rannte einfach über die Absperrung und war weg." Angst habe weder er noch seine Tochter gehabt: "Überhaupt nicht, sie ist verrückt." Verrückt genug, Ronaldos Trikot in der Nacht mit ins Bett zu nehmen, berichtete Peter Whelan weiter.

Portugal reicht ein Punkt

Addison Whelan gestaltete ihre Flucht von der Tribüne aufs Feld übrigens deutlich cleverer als ein anderer Flitzer. Der hatte im laufenden Spiel versucht, zu Ronaldo zu gelangen. Das fand der 36-Jährige aber weniger lustig, er wich dem Mann aus. Der wurde schließlich von Ordnern vom Feld gebracht.

Für Ronaldo war die niedliche Szene nach Abpfiff des trägen Spiels fast schon die aufregendste. In seinem 183. Länderspiel konnte er die Chance nicht nutzen, seinen Tor-Weltrekord weiter auszubauen, der bleibt bei 115 Treffern bestehen. Dem WM-Ticket ist Portugal trotzdem etwas näher gekommen. Im Gruppenfinale am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN sowie im ntv.de-Liveticker) im Estadio da Luz in Lissabon reicht den Portugiesen gegen Serbien schon ein Remis für das WM-Tickt. Die Serben sind zwar punktgleich, haben jedoch die schlechtere Tordifferenz.

Allerdings müssen Ronaldo und Co. auf Rekordmann Pepe verzichten. Mit 38 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen hatte der Abwehrspieler im Spiel gegen Irland die Marke als ältester Spieler, der jemals das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft trug, übertroffen - Pepe sah aber auch Gelb-Rot und ist gesperrt.