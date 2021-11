Portugal gewinnt sein vorletztes Spiel in der WM-Qualifikation nicht, übernimmt aber trotz Roter Karte für Pepe die Tabellenführung. Die Schweden um Ibrahimovic brocken sich ein Alles-oder-Playoffs-Spiel ein, genauso wie Russland und Kroatien.

Die spanische Fußball-Nationalmannschaft hat vom Ausrutscher Schwedens profitiert und einen großen Schritt in Richtung Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2022 in Katar gemacht. Die Iberer setzten sich dank eines verwandelten Strafstoßes von Pablo Sarabia (25.) mit 1:0 (1:0) in Griechenland durch. Da Schweden beim Comeback von Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bereits zuvor mit 0:2 (0:0) in Georgien verloren hatte, kletterte Spanien in der Gruppe B auf den ersten Platz. Die Entscheidung, welche Nation sich direkt qualifizieren wird, fällt an diesem Sonntag. Für die Griechen ist nach der Qualifikation dagegen Schluss.

Der 40 Jahre alte Ibrahimovic, der erstmals seit März im schwedischen Nationaltrikot auflief, war im Frühjahr nach fünf Jahren ins Team der Blagult zurückgekehrt, danach fehlte er unter anderem bei der EM 2021 verletzungsbedingt. Erst plagte ihn eine Knieblessur, danach verhinderte eine Achillessehnenreizung seinen 119. Einsatz für sein Land.

Auch Portugal hat die Tabellenführung übernommen, allerdings kam das Team um Cristiano Ronaldo nicht über ein 0:0 gegen Irland hinaus. Bei der Punkteteilung wurde der 38 Jahre alte Pepe zum ältesten Nationalspieler in der Geschichte des Europameisters von 2016, der Haudegen flog in der 82. Minute nach einem Ellbogenschlag mit Gelb-Rot vom Platz. Mit 38 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen übertraf er die Marke des ehemaligen Torhüters Vitor Damas um 13 Tage.

Kroatien trifft siebenfach

Die Entscheidung in der Gruppe A fällt ebenfalls erst am Sonntag, wenn Portugal in Lissabon den diesmal spielfreien Widersacher Serbien empfängt. Auch Aserbaidschan musste das Heimspiel gegen Luxemburg in Unterzahl beenden. Sowohl die Hausherren als auch Luxemburg, die sich 1:3 (0:0) trennten, haben keine Chance mehr auf ein WM-Ticket.

Spannend bleibt es auch in Gruppe H, wo es ebenfalls am Sonntag in einem echten Endspiel um die Katar-Reise geht. Russland löste seine Pflichtaufgabe gegen Zypern bravourös mit 6:0 (1:0). Mit 22 Punkten tritt Primus Russland in Split bei Vizeweltmeister Kroatien (20) an, der 7:1 (4:0) in Malta gewann. Bestimmender Mann bei den Russen war der St. Petersburger Lokalmatador Alexander Jerochin, der in der vierten Minute den ersten und in der 87. den letzten Treffer erzielte.

Für Kroatien waren unter anderem der frühere Weltfußballer Luka Modric und Hoffenheims Andrej Kramaric erfolgreich.Außerdem spielte die Slowakei 2:2 (0:1) gegen Slowenien. Bei den Gästen sah Miha Blazic die Gelb-Rote Karte nach 57 Minuten.Hinter der deutschen Mannschaft bleibt es in der Gruppe J spannend. Nordmazedonien schob sich durch einen 5:0 (2:0)-Erfolg in Armenien vorbei an den Rumänen, die sich mit einem 0:0 gegen Island begnügen mussten.