Auch Sevilla in CL-Achtelfinale: Klopps Liverpooler kantern Moskau raus

Sieben Kisten serviert der FC Liverpool klar unterlegenen Spartakern und präsentiert den Fans an der Anfield Road einen unvergesslichen Abend. Nicht ganz so glorreich erreicht der FC Sevilla die nächste Runde der Königsklasse - auch Donezk und Porto sind weiter.

Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool eindrucksvoll für das Achtelfinale der Fußball-Champions-League qualifiziert. Die vom Ex-Dortmunder trainierten Engländer besiegten am letzten Spieltag der Gruppe E Spartak Moskau klar mit 7:0 (3:0) und zogen mit zwölf Punkten als Erster in die K.o.-Phase ein. Das Feld der 16 besten europäischen Clubteams komplettierten am Mittwoch außerdem der FC Sevilla, Schachtjor Donezk und der FC Porto.

Der Tabellen-Vierte der Premier League erwischte mit Nationalspieler Emre Can und dem früheren Mainzer Loris Karius im Tor einen perfekten Start. Der überragende Akteur an der Anfield Road war allerdings Kapitän Philippe Coutinho mit drei Toren (4./15./Foulelfmeter/50.). Die weiteren Liverpooler Treffer erzielten Sadio Mané (47./76.), der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (19.) und Mohamed Salah (86.).

Herrlich schlenzende Brasilianer

FC Sevilla (9) reichte ein 1:1 (0:1) bei NK Mariboar um sich als Gruppenzweiter hinter Liverpool zu qualifizieren. Maribors Marcos Tavares schockte Sevilla mit dem 1:0 für das Gruppen-Schlusslicht (10.). Ganso glich noch für den Favoriten aus (75.).

In Leipzigs Gruppe G sicherte sich Porto mit zehn Zählern den zweiten Tabellenplatz hinter dem bereits feststehenden Sieger Besiktas Istanbul (14). Der Tabellenführer der portugiesischen Liga besiegte Schlusslicht AS Monaco mit 5:2 (3:0). Vincent Aboubakar (10./33.), Yacine Brahimi (45.), Alex Nicolao Telles (66.) und Tiquinho Soares (88.) schossen die Tore für Porto. Kamil Glik und Falcao (61./78.) trafen für den französischen Meister. In der 39. Minute stellte der Schiedsrichter Monacos Rachid Ghezzal und Portos Felipe mit Rot vom Platz.

In der Gruppe F belegte der ukrainische Meister aus Donezk (12) Rang zwei hinter dem bereits qualifizierten Spitzenreiter Manchester City (15). Schachtjor besiegte Manchester mit 2:1 (2:0). Der Brasilianer Bernard markierte mit einem herrlichen Schlenzer das 1:0 für Donezk (26.). Bernards Landsmann Ismaily schoss das 2:0 für den ukrainischen Meister (32.). Sergio Agüero gelang nur noch der 1:2-Anschlusstreffer (90.+2/Foulelfmeter).

Der SSC Neapel (6) musste sich nach dem 1:2 (1:1) beim Letzten Feyenoord Rotterdam mit Platz drei begnügen und spielt nach der Winterpause in der Europa League weiter. Die Gäste aus Italien legten mit dem 1:0 durch Piotr Zielinski einen Blitzstart hin (2.). Doch Nicolai Jorgensen glich für den niederländischen Meister zum 1:1 aus (36.). Und Jeremiah Juste erzielte den umjubelten 2:1-Siegtreffer (90.+1). Rotterdams Tonny Vilhena sah Gelb-Rot (84.).

