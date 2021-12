Der Drittligist 1860 München suspendiert den Kult-Stürmer Sascha Mölders nach einer "fortlaufenden Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen". Was vorgefallen ist, teilt der Verein nicht mit. Die lokale Presse macht Andeutungen. Die Karriere des 36-Jährigen ist endgültig auf der Zielgeraden.

Schock für Sascha Mölders. Der Kult-Star des deutschen Fußballs ist von TSV 1860 München suspendiert worden. Wie der Klub auf der Vereinshomepage mitteilte, werde der Stürmer "bis auf Weiteres nicht im Kader stehen". Das habe eine "fortlaufende Analyse der Entwicklung der vergangenen Wochen" ergeben. Und von der sportlichen Leitung um Trainer Michael Köllner so entschieden worden.

Mölders reagierte mit einer in Schwarzweiß gehaltenen Trauernachricht auf Instagram. Dort zeigte er sich "schockiert" über die Entscheidungen des Münchener Vereins. "Liebe Löwenfans, heute war ich am Trainingsgelände und mir wurde mitgeteilt, dass ich nicht mehr zum Training erscheinen soll, beziehungsweise individuell trainieren soll, weil der Trainer es so wünscht. Als Kapitän wünsche ich der Mannschaft nur das Beste", schrieb er.

Sportlich ist es eine mehr als überraschende Entscheidung. Der Kult-Stürmer war in dieser Saison Stammspieler unter Köllner. Für den Mittelfeldklub der dritten Liga bestritt er alle 18 Partien und führte seine Mannschaft auch in den erfolgreichen Pokalspielen gegen den SV Darmstadt 98 und FC Schalke 04 auf den Platz. Aber wie die "Abendzeitung" berichtet, soll Mölders zuletzt jedoch wiederholt mit Mitspielern und Vereinsverantwortlichen.

"Wampen" nicht mehr gefragt

Das Münchener Blatt schrieb vom "Erdbeben von Giesing" und nannte den Stürmer "eine Belastung für den Verein". Er habe mit seinem "toxischen Temperament" immer wieder für Spannungen gesorgt und in den letzten Monaten nicht mehr mit Leistung zurückgezahlt. "Wampen sind in Giesing nicht mehr gefragt, sondern große Eier", kommentierte die "Abendzeitung" in der unrühmlichen Abrechnung mit dem einstigen Star der Löwen.

Nach dem 1:0 in der zweiten DFB-Pokalrunde gegen Schalke 04 schrieb Mölders zuletzt bundesweite Schlagzeilen. Seine Weigerung als Essener Junge ein Trikot mit dem des strauchelnden Giganten aus Gelsenkirchen zu tragen, erheiterte Fans in der gesamten Republik. Auf den Pokaljerseys ist die Paarung oberhalb der Brust abgedruckt. In dem Fall also TSV 1860 München gegen FC Schalke 04. Auf Sky erklärte der 36-Jährige damals: "Ich bin Essener Junge, da tue ich mich schwer, wenn Schalke auf meinen Trikot steht. Deswegen habe ich es abgeklebt."

Mölders absolvierte insgesamt 103 Bundesliga-Spiele für MSV Duisburg und den FC Augsburg. Zudem bestritt er 82 Zweitliga- und 126 Drittliga-Partien sowie zahlreiche Begegnungen in den Oberliga Nordrhein, Regionalliga West und der Regionalliga Bayern. Zu seinen weiteren Vereinen zählen Schwarz-Weiß Essen, FSV Frankfurt und Rot-Weiss Essen. In insgesamt 519 Pflichtspielen erzielte der gebürtige Essener 217 Tore.