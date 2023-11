Mehr als 100 Millionen Euro Ablöse bezahlt der FC Bayern München für Harry Kane - und der Stürmer wartet nicht lange, um zurückzuzahlen: Kane erzielt einen Treffer nach dem anderen - und wird am Ende der Saison einen großen Rekord knacken. Da ist sich eine Bayern-Ikone sicher.

Harry Kane trifft und trifft: Der 100-Millionen-Mann schraubt sein Torkonto in atemberaubender Geschwindigkeit in die Höhe! Nach seinem Doppelpack beim 4:2 des FC Bayern über den 1. FC Heidenheim steht der 30-Jährige bei 17 Treffern - nach gerade einmal elf Spieltagen. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist sich spätestens jetzt sicher, dass Kane den Torrekord von Robert Lewandowski übertreffen wird. "Ich würde mich jetzt schon auf eine Prognose festlegen. Wenn er nicht eine größere Verletzung hat, dann bricht er den Rekord von Robert Lewandowski ganz eindeutig", sagte der Sky-Experte am Rande des Bundesligaspiels zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln.

Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski hatte in der Saison 2020/21 mit 41 Toren einen Rekord aufgestellt. Nach elf Spieltagen hatte der Pole damals 13 Mal getroffen. Torjäger-Legende Gerd Müller, dessen 40 Tore aus der Saison 1971/72 40 Jahre lang als "ewiger Rekord" galten, Stand nach dem 11. Spieltag sogar erst bei sechs Treffern. Mit seiner Ausbeute nach gerade einmal knapp einem Drittel seiner ersten Bundesligasaison wäre Kane in der vergangenen Runde Torschützenkönig geworden: Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku hatten in der kompletten vergangenen Saison 16 Tore erzielt und damit die Torjägerkanone abgeräumt.

"Einige Leute haben mir erzählt, dass es 16 Tore im letzten Jahr waren. 17 Tore zu diesem Zeitpunkt sind natürlich unglaublich, ich bin stolz, dass ich so gestartet bin", freute sich der Angreifer - und blieb selbstkritisch: "Ich hatte heute noch ein paar Chancen in der zweiten Hälfte, die ich nicht genutzt habe. Das ist Fußball."

Mit seinem Dreierpack im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (4:0) hatte Kane am vergangenen Wochenende den 60 Jahre alten Rekord für die meisten Treffer in den ersten zehn Bundesligaspielen geknackt: Klaus Matischak hatte 1963/64 in der ersten Bundesliga-Saison überhaupt 13 Treffer in seinen ersten zehn Bundesligaspielen erzielt. Auch die 42 Tore, die der FC Bayern bisher in dieser Saison insgesamt erzielt hat, bedeuten einen neuen Bundesligarekord nach elf Spieltagen.

Kane sagte nun nach dem Spiel bei Sky, bis zu dem Rekord sei es noch ein langer Weg. Wettbewerbsübergreifend steht der Kapitän der englischen Nationalmannschaft inzwischen bei 21 Treffern in 16 Spielen. Auch in der Champions League hatte er unter der Woche beim 2:1 gegen Galatasaray Istanbul doppelt getroffen. Beim Pokaldesaster des FC Bayern beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken (1:2), das dem Rekord-Pokalsieger das dritte Zweitrunden-Aus in den letzten fünf Jahren bescherte, war Kane übrigens nicht zum Einsatz gekommen.