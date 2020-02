Real Madrid ist seit 21 Spielen ungeschlagen, doch ein 22. kommt nicht hinzu: Der spanische Fußball-Rekordmeister stolpert im Pokal über den Außenseiter San Sebastian. Ausgerechnet Martin Ödegaard, der nur von Real ausgeliehen ist, startet das Torfestival.

Ausgerechnet der eigene Leihspieler und ein gescheiterter Bundesliga-Profi haben Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid aus dem spanischen Fußball-Pokal geworfen. Martin Ödegaard (22.) und der ehemalige BVB-Stürmer Alexander Isak (54./56.) beendeten im Viertelfinale der Copa del Rey mit ihren Toren beim 4:3 (1:0) für Real Sociedad San Sebastian eine 21 Spiele währende Real-Serie ohne Niederlage.

Der von Real ausgeliehene Norweger Martin Ödegaard sorgte für die Pausenführung der Gäste. Der ehemalige Dortmunder Alexander Isak mit einem Doppelpack und Mikel Merino (69.) nach Vorlage von Isak bestraften das fahrlässige Defensivverhalten von Real. Bei einem weiteren Treffer stand Isak knapp im Abseits.

Für die Hausherren traf Marcelo (59.) zum zwischenzeitlichen 1:3. Er leitete damit das Erwachen aus der Schockstarre ein. Doch in die folgende Drangphase der Gastgeber hinein traf der kurzzeitig ebenfalls für Borussia Dortmund aktive Merino zur scheinbaren Entscheidung. Der überragende Isak durfte danach den Platz verlassen. Nach einem nicht anerkannten Real-Tor von Vinicius Junior (79.) verkürzten Rodrygo (81.) und Nacho (90.+3), der Ausgleich gelang dem Liga-Spitzenreiter gegen den Tabellen-Achten aber nicht mehr.

Der FC Valencia, der den spanischen Königspokal im vorigen Jahr geholt hatte, war bereits am Mittwoch im Viertelfinale gegen den FC Granada ausgeschieden. Der Tabellenfünfte der spanischen Liga unterlag mit 1:2 (1:1). Granada steht damit erstmals sei t1969 wieder in der Runde der letzten Vier. Ebenfalls ins Halbfinale eingezogen ist zudem Zweitligist Mirandes, der den FC Villareal mit 4:2 (2:1) besiegte. Villareals Neuzugang Paco Alcácer war in der 65. Minute eingewechselt worden, konnte seinem Team aber nicht entscheidend helfen.